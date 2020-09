Rio Grande do Sul O Rio Grande do Sul acumula quase 189 mil casos de coronavírus. Óbitos chegam a 4.724

Por Redação O Sul | 29 de setembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Boletim desta terça-feira acrescentou 77 novas vítimas da Covid no Estado. (Foto: EBC)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Divulgado na tarde desta terça-feira (29), o mais recente boletim da SES (Secretaria Estadual da Saúde) acrescentou 2.768 novos casos confirmados de coronavírus e mais 77 mortes por Covid no Rio Grande do Sul. Com isso, são 188.253 testes positivos desde março e 4.724 óbitos causados pela doença. Já o contingente de recuperados soma 174.681, o que representa 93% do total.

No que se refere ao número de falecimentos notificados em um só relatório diário, trata-se de um dos mais altos registrados até agora no Estado – o recorde se mantém em 94 perdas humanas de 15 de setembro, seguido pelas 83 da lista publicada em 4 de agosto.

A estatística mostra, ainda, que os desfechos fatais da doença entre os gaúchos permanecem inalterados no que se refere à ampla prevalência de idosos entre os vítimas, desta vez situadas em uma faixa de 39 a 94 anos – apenas dez das 77 têm menos de 60 anos. Confira a relação, a seguir, por município de residência (em ordem alfabética) e com indicação de gênero (feminino ou masculino).

Óbitos

– Ajuricaba (mulher, 81 anos);

– Bento Gonçalves (homem, 72 anos);

– Bento Gonçalves (homem, 57 anos);

– Cachoeirinha (homem, 71 anos)

– Cachoeirinha (mulher, 87 anos);

– Campo Bom (mulher, 61 anos);

– Campo Bom (homem, 63 anos);

– Canoas (mulher, 78 anos)

– Canoas (homem, 71 anos);

– Canoas (homem, 68 anos);

– Carazinho (homem, 58 anos);

– Carazinho (mulher, 73 anos);

– Caxias do Sul (mulher, 90 anos);

– Caxias do Sul (homem, 63 anos);

– Caxias do Sul (homem, 58 anos);

– Caxias do Sul (homem, 68 anos);

– Cidreira (homem, 76 anos);

– Cruz Alta (homem, 76 anos);

– Eldorado do Sul (mulher, 76 anos);

– Estância Velha (mulher, 39 anos);

– Feliz (homem, 76 anos);

– Gravataí (homem, 72 anos);

– Gravataí (homem, 55 anos);

– Gravataí (homem, 58 anos);

– Gravataí (homem, 69 anos);

– Lagoa Vermelha (mulher, 65 anos);

– Marau (homem, 70 anos);

– Montenegro (mulher, 82 anos);

– Montenegro (mulher, 83 anos);

– Novo Hamburgo (mulher, 73 anos);

– Novo Hamburgo (homem, 57 anos);

– Novo Hamburgo (homem, 77 anos);

– Novo Hamburgo (mulher, 73 anos);

– Panambi (homem, 64 anos);

– Passo Fundo (homem, 61 anos);

– Porto Alegre (homem, 60 anos);

– Porto Alegre (mulher, 91 anos);

– Porto Alegre (mulher, 82 anos);

– Porto Alegre (mulher, 84 anos);

– Porto Alegre (homem, 70 anos);

– Porto Alegre (homem, 49 anos);

– Porto Alegre (homem, 78 anos);

– Porto Alegre (mulher, 94 anos);

– Porto Alegre (homem, 78 anos);

– Porto Alegre (homem, 92 anos);

– Porto Alegre (homem, 69 anos);

– Porto Alegre (homem, 80 anos);

– Porto Alegre (homem, 71 anos);

– Porto Alegre (homem, 82 anos);

– Porto Alegre (homem, 81 anos);

– Porto Alegre (mulher, 87 anos);

– Porto Alegre (mulher, 84 anos);

– Porto Alegre (mulher, 83 anos);

– Porto Alegre (homem, 84 anos);

– Porto Alegre (homem, 74 anos);

– Porto Alegre (mulher, 79 anos);

– Porto Alegre (homem, 56 anos);

– Porto Alegre (homem, 79 anos);

– Porto Alegre (homem, 91 anos);

– Porto Alegre (mulher, 93 anos);

– Porto Alegre (homem, 80 anos);

– Porto Alegre (mulher, 86 anos);

– Porto Alegre (mulher, 88 anos);

– Porto Alegre (mulher, 65 anos);

– Rio Grande (homem, 70 anos);

– Santa Maria (homem, 77 anos);

– Santa Maria (homem, 69 anos);

– Santa Maria (mulher, 68 anos);

– Santa Maria (homem, 84 anos);

– Santa Maria (homem, 63 anos);

– Santa Rosa (homem, 79 anos);

– Santo Ângelo (mulher, 79 anos);

– Santo Ângelo (mulher, 84 anos);

– São Sepé (homem, 41 anos);

– Três Passos (homem, 67 anos);

– Uruguaiana (mulher, 67 anos);

– Venâncio Aires (mulher, 59 anos).

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul