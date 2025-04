Tecnologia A inteligência artificial pode impactar 40% dos empregos no mundo, aponta a ONU

Por Redação O Sul | 5 de abril de 2025

Compartilhe esta notícia:











Mercado global deve atingir cerca de R$ 26,8 trilhões. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O mercado global de inteligência artificial deve atingir US$ 4,8 trilhões (cerca de R$ 26,8 trilhões) — aproximadamente o tamanho da economia da Alemanha — até 2033, informou a ONU, alertando que quase metade dos empregos no mundo todo podem ser afetados.

Embora a IA esteja transformando economias e criando grandes oportunidades, a tecnologia também corre o risco de aprofundar as desigualdades existentes, alertou a agência de comércio e desenvolvimento da ONU, UNCTAD, em um relatório.

Em particular, o relatório alertou que “a IA pode impactar 40% dos empregos no mundo todo, oferecendo ganhos de produtividade, mas também levantando preocupações sobre automação e deslocamento de empregos”.

Embora ondas anteriores de tecnologia tenham impactado principalmente empregos de colarinho azul, a UNCTAD destacou que os setores com uso intensivo de conhecimento seriam os mais expostos à IA. Isso significa que as economias avançadas certamente serão as mais afetadas, afirmou, acrescentando, porém, que essas economias estão melhor posicionadas para aproveitar os benefícios da IA ​​do que as economias em desenvolvimento.

“Os benefícios da automação impulsionada pela IA muitas vezes favorecem o capital em detrimento do trabalho, o que pode aumentar a desigualdade e reduzir a vantagem competitiva da mão de obra de baixo custo nas economias em desenvolvimento”, afirmou a UNCTAD.

Em uma declaração, a chefe da agência, Rebeca Grynspan, destacou a importância de garantir que as pessoas estejam no centro do desenvolvimento da IA, pedindo uma cooperação internacional mais forte para “mudar o foco da tecnologia para as pessoas, permitindo que os países cocriem uma estrutura global de inteligência artificial”.

“A história mostra que, embora o progresso tecnológico impulsione o crescimento econômico, ele por si só não garante uma distribuição equitativa de renda nem promove o desenvolvimento humano inclusivo”, alertou ela no relatório.

Em 2023, as chamadas tecnologias de fronteira, como internet, blockchain, 5G, impressão 3D e IA, representaram um mercado de US$ 2,5 trilhões, e esse número deve aumentar seis vezes na próxima década, para US$ 16,4 trilhões, segundo o relatório.

E até 2033, a IA será a tecnologia líder neste setor, com um valor esperado de US$ 4,8 trilhões, segundo o relatório.

Mas a UNCTAD alertou que o acesso à infraestrutura e à experiência em IA continua concentrado em apenas algumas economias, com apenas 100 empresas, principalmente nos EUA e na China, atualmente respondendo por 40% dos gastos corporativos globais com pesquisa e desenvolvimento.

“Os países devem agir agora”, disse a agência, insistindo que “ao investir em infraestrutura digital, desenvolver capacidades e fortalecer a governança da IA”, eles poderiam “aproveitar o potencial da IA ​​para o desenvolvimento sustentável”.

“A IA não serve apenas para substituir empregos”, afirmou, insistindo que a tecnologia também pode “criar novas indústrias e capacitar trabalhadores”.

“Investir em requalificação, atualização de competências e adaptação da força de trabalho é essencial para garantir que a IA melhore as oportunidades de emprego em vez de eliminá-las.”

A agência da ONU enfatizou a necessidade de todos os países participarem das discussões sobre como governar a IA.

“A IA está moldando o futuro econômico do mundo, mas 118 países — a maioria no Sul Global — estão ausentes das principais discussões sobre governança da IA”, afirmou.

“À medida que a regulamentação da IA ​​e as estruturas éticas tomam forma, as nações em desenvolvimento precisam ter um assento à mesa para garantir que a IA sirva ao progresso global, não apenas aos interesses de alguns.” (Com informações da AFP)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Tecnologia

https://www.osul.com.br/a-inteligencia-artificial-pode-impactar-40-dos-empregos-no-mundo-aponta-a-onu/

A inteligência artificial pode impactar 40% dos empregos no mundo, aponta a ONU

2025-04-05