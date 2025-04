Tecnologia Ataques virtuais: veja seis sinais de que seu iPhone foi hackeado e saiba como evitar

Por Redação O Sul | 5 de abril de 2025

Superaquecimento e queda de bateria são alguns dos indicativos. (Foto: Cesar Lopes/PMPA)

Apesar da segurança robusta da Apple, os iPhones não estão totalmente imunes a ataques cibernéticos. Especialistas alertam que criminosos cibernéticos estão constantemente à procura de falhas nas novas versões do iOS, e que os usuários de iPhone não estão menos vulneráveis a golpes de phishing. De acordo com um estudo da empresa Lookout, dispositivos Apple foram alvo de ataques de phishing com mais frequência do que aparelhos Android no último ano.

A revista Forbes listou os principais sinais de que seu iPhone pode ter sido hackeado, além de oferecer orientações sobre o que fazer para proteger seus dados e evitar danos maiores.

— Sinais de que seu iPhone pode ter sido invadido

* Superaquecimento e queda de bateria: Caso o seu aparelho descarregue rapidamente ou aqueça sem motivo aparente, isso pode indicar que processos não autorizados estão sendo executados em segundo plano, comprometendo o desempenho e a segurança do dispositivo.

* Aplicativos desconhecidos: Se surgirem aplicativos que você não baixou ou se o celular começar a exibir anúncios pop-up excessivos, isso pode ser um sinal claro de que a segurança do aparelho foi violada.

* Mensagens estranhas: Se amigos ou contatos informarem que receberam mensagens suspeitas enviadas do seu número, isso pode indicar que hackers estão utilizando o seu dispositivo para enviar golpes de phishing ou espalhar malware.

* Desempenho lento: Se o seu iPhone começar a apresentar lentidão, com páginas da web demorando a carregar, vídeos travando ou aplicativos que demoram a abrir, isso pode ser um reflexo de uma infecção por malware ou outro tipo de comprometimento no sistema.

* Compras não autorizadas: Transações ou compras feitas sem o seu consentimento, seja no Apple ID ou em seu cartão de crédito, podem ser um indicativo de que hackers conseguiram acessar sua conta e estão realizando ações fraudulentas.

* Consumo excessivo de dados: Um aumento repentino no consumo de dados móveis, sem mudanças no seu comportamento de navegação ou uso, pode indicar que há atividades maliciosas acontecendo em segundo plano, como a transmissão de dados para servidores externos.

Caso você identifique qualquer um desses sinais, é essencial tomar medidas imediatas para proteger seus dados e restaurar a segurança do dispositivo:

* Troque suas senhas: Comece pela senha do Apple ID, além das senhas de serviços bancários e de outras contas importantes.

* Remova aplicativos suspeitos: Elimine quaisquer aplicativos que não tenha baixado ou que pareçam fora do lugar.

* Atualize o iOS e os aplicativos: Mantenha seu sistema e seus aplicativos sempre atualizados, pois as atualizações frequentemente corrigem vulnerabilidades de segurança.

* Verifique conexões desconhecidas: Vá em Ajustes > Bluetooth e Wi-Fi e desative ou remova dispositivos ou redes desconhecidas.

* Restaure o iPhone para os padrões de fábrica: Se os problemas persistirem, pode ser necessário restaurar seu dispositivo aos padrões de fábrica para eliminar qualquer ameaça que possa estar comprometendo a segurança.

* Comunique seus contatos: Alerta seus amigos e familiares sobre a possibilidade de estarem sendo alvo de mensagens ou golpes vindo do seu número.

Como evitar

Prevenir é sempre o melhor remédio quando se trata de segurança digital. Para garantir que seu iPhone esteja protegido contra ataques cibernéticos, siga essas orientações:

* Mantenha o sistema operacional sempre atualizado: As atualizações de software frequentemente incluem correções de segurança vitais.

* Ative a autenticação de dois fatores: Esta medida adicional de segurança dificulta o acesso de criminosos, mesmo que tenham sua senha.

* Evite redes Wi-Fi públicas e carregamento em locais desconhecidos: Redes Wi-Fi abertas e carregadores públicos podem ser vulneráveis a ataques de interceptação de dados.

* Nunca clique em links suspeitos: E-mails, mensagens de texto ou qualquer outro meio de comunicação podem conter links maliciosos, projetados para infectar seu dispositivo.

* Utilize apenas aplicativos da App Store: A Apple realiza um controle rigoroso sobre os aplicativos disponibilizados em sua loja, o que reduz os riscos de baixar programas maliciosos. (Com informações do jornal O Globo)

