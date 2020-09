Com a alta, o indicador ficou em 67,6 pontos – ainda bastante abaixo do nível de satisfação, de 100 pontos. Esse nível, no entanto, não é atingido desde abril de 2015, quando ficou em 102,9 pontos.

Faixas de renda

Na avaliação por faixas de renda, as famílias com renda acima de dez salários mínimos apontaram insatisfação menor, a 77,1 pontos – uma alta de 1,8% em relação a agosto, mas queda de 25,9% frente a setembro de 2019.

Já entre as famílias com renda abaixo de dez salários mínimos, a insatisfação é maior, com intenção de consumo de 65,8 pontos. A alta também foi menor na comparação com agosto, de 1,2%, enquanto em relação ao mesmo mês do ano passado a queda foi mais acentuada, de 27,1%.

Regiões