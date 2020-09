As importações de soja do Brasil pela China aumentam 22% em agosto

Indústrias chinesas aumentaram as compras do país para atender à forte demanda por ração da indústria de carne suína em recuperação. (Foto: Cotrijal/Divulgação)

As importações chinesas de soja do Brasil aumentaram 22% em agosto em relação ao ano anterior, mostraram dados alfandegários nessa sexta-feira (25), com os compradores recebendo o produto adquirido mais cedo no ano, quando as margens estavam mais altas.

A China, maior comprador mundial de soja, trouxe 8,15 milhões de toneladas da oleaginosa do Brasil em agosto, ante 6,68 milhões de toneladas no mesmo mês do ano passado, informou a Administração Geral das Alfândegas.

A China importou 9,6 milhões de toneladas de soja de todas as origens em agosto.