A Interpol (polícia internacional) incluiu três fotos e dados do traficante André Oliveira Macedo, o André do Rap, na lista internacional de procurados.

André do rap foi inserido na lista no dia 13 de outubro. Entretanto, de acordo com a Polícia Federal (PF), ele não aparece no site da Interpol porque o cadastro foi feito em uma “lista restrita”.

Em uma das fotos, André do Rap está com o uniforme usado pelos presos do sistema prisional de São Paulo. Além das imagens, o perfil tem o mandado de prisão expedido contra ele pelo Supremo Tribunal Federal (STF), a relação das impressões digitais e dados pessoais, como nome completo, sexo, cidade natal e data de nascimento.