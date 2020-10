Mundo A Suécia reforça restrições sobre boates

Por Redação O Sul | 23 de outubro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Ao comentar as medidas, o primeiro-ministro sueco, Stefan Löfven, afirmou que “a festa acabou”. (Foto: Reprodução/YouTube)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O governo da Suécia anunciou que as boates terão que adotar novas restrições como forma de reforçar a luta do país contra uma alta de casos de covid-19.

Ao comentar as medidas, o primeiro-ministro sueco, Stefan Löfven, afirmou que “a festa acabou”. Segundo ele, as casas noturnas não estão seguindo as normas determinadas pelo governo para o combate à disseminação do vírus.

A partir do dia 1º de novembro, as boates só poderão receber 50 pessoas ao mesmo tempo. Os donos de estabelecimentos que não respeitarem as regras poderão ser multados.

Eventos públicos poderão receber 300 pessoas, desde que todas permaneçam sentadas, com um espaço de um metro entre elas.

As regras mais duras para as boates diferem da polêmica estratégia do país para enfrentar a primeira onda de casos. Em vez de decretar um “lockdown” como seus vizinhos nórdicos, a Suécia preferiu apenas fazer recomendações à população.

Nas últimas 24 horas, o país registrou 1.206 novos casos de covid-19. Desde o início da pandemia, 109 mil pessoas foram infectadas e mais de 5,9 mil morreram.

Toque de recolher

A França atingiu um milhão de casos nesta sexta. Na véspera, o governo francês ampliou o toque de recolher entre 21h e 6h, que já estava em vigor em Paris e em oito cidades, a 38 departamentos. Agora, 54 departamentos estão afetados pela medida, totalizando cerca de 46 milhões de moradores — anteriormente, eram 20 milhões. Segundo o primeiro-ministro Jean Castex, a taxa de infecção chegou a 251 por 100 mil habitantes, um aumento de 40% em uma semana.

“O vírus está circulando mais rapidamente do que na primavera (no hemisfério norte)”, disse o epidemiologista Arnaud Fontanet, que integra o Conselho Científico do governo francês.

No caso da Itália, algumas regiões também decidiram impor o toque de recolher, como a Lombardia, a Campânia e, mais recentemente, a Calábria. No entanto, no caso da Campânia, o governador Vincenzo De Luca autorizou o retorno das aulas para os estudantes das escolas primárias.

O primeiro-ministro da Grécia, Kyriakos Mitsotakis, informou que o governo também irá impor um toque de recolher noturno nas áreas mais afetadas pela covid-19, incluindo a capital, Atenas. A medida será aplicada entre meia-noite e meia e 5h e deve começar neste sábado (24). Além disso, o uso de máscara passará a ser obrigatório tanto em lugares fechados como abertos.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo