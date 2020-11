Ajuda

A Itália pode precisar gastar até 10 bilhões de euros (US$ 11,8 bilhões) por mês para ajudar empresas e trabalhadores atingidos pelas restrições do coronavírus, segundo pessoas a par do assunto.

Autoridades avaliam planos que ajudariam o país a superar o aumento de casos que atrasa a recuperação de uma das piores recessões da Europa.

As medidas semelhantes às impostas no início do ano devem custar ao governo entre 40 bilhões e 50 bilhões de euros, ou cerca de 3% do Produto Interno Bruto (PIB) da Itália, caso durem até março, disseram as pessoas, que não quiseram ser identificadas.

Sob restrições mais suaves, as despesas com as ajudas seriam de pelo menos 6 bilhões de euros por mês, disseram.