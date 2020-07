Mundo A Itália pode ter temperaturas de até 40 graus no fim desta semana

Por Redação O Sul | 29 de julho de 2020

Pelo menos 10 grandes cidades da Itália entrarão em alerta vermelho para a onda de calor. (Foto: Reprodução)

Pelo menos 10 grandes cidades da Itália entrarão em alerta vermelho para a onda de calor que deve cobrir o país na próxima sexta-feira (31), com temperaturas que podem chegar a 40ºC.

De acordo com boletim divulgado nesta quarta (29), os municípios de Roma, Turim, Bolonha, Florença, Bolzano, Perugia, Campobasso, Rieti, Frosinone e Pescara estarão no patamar máximo da escala de risco do Ministério da Saúde.

O chamado nível “vermelho” é atribuído a áreas com “ondas de calor” e que apresentam “condições de elevado risco por três ou mais dias consecutivos”, podendo comportar efeitos negativos para a saúde da população, especialmente os mais vulneráveis, como idosos.

Dessas 10 cidades, Bolzano, no extremo-norte da Itália, e Perugia, no Centro, já estão em alerta vermelho. O país vive o auge do verão no Hemisfério Norte e registrou desde 2011 oito dos 10 anos mais quentes de sua história.

Coronavírus

O consumo de hidroxicloroquina na Itália cresceu 4.662% durante o auge da pandemia do coronavírus Sars-CoV-2, de acordo com um relatório divulgado pela Agência Italiana de Medicamentos (Aifa).

O estudo analisa a variação no consumo de remédios empregados para tentar tratar a Covid-19, comparando o período entre março e maio de 2020 com os dados de dezembro de 2019 a fevereiro deste ano, antes de a pandemia se alastrar pela Itália.

Segundo o relatório, o consumo de hidroxicloroquina foi o que mais cresceu durante a crise, saltando de uma média de 0,01 (valor arredondado) caixa para cada 10 mil habitantes para 0,60.

A hidroxicloroquina é usada para tratar pacientes de malária e lúpus e foi empregada em terapias experimentais contra a Covid-19, mas diversos estudos já mostraram que o medicamento não tem efeitos significativos na cura da doença.

Outros remédios cujo consumo cresceu durante a pandemia na Itália são a azitromicina (+195%), usada contra infecções respiratórias; os antirretrovirais lopinavir e ritonavir (+98%); e a anakinra (+74%), empregada para tratar artrite reumatoide. No caso da hidroxicloroquina, o pico se deu em abril, com índice de 0,93 caixa para cada 10 mil habitantes, cifra que despencou para 0,28 no mês de maio. Além disso, segundo a Aifa, o consumo do medicamento cresceu 111,84% quando se leva em conta apenas as aquisições em farmácias públicas e privadas para uso pessoal. A média saltou de 0,68 caixa para cada 10 mil habitantes entre dezembro e fevereiro para 1,44 entre março e maio.

