Por Redação O Sul | 29 de julho de 2020

Levantamento foi realizado pela Equipe de Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde. Foto: Maria Ana Krack/PMPA Levantamento foi realizado pela Equipe de Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde. (Foto: Maria Ana Krack/PMPA) Foto: Maria Ana Krack/PMPA

As doenças cardiovasculares, seguidas de diabetes, foram as principais condições prévias associadas (que incluem comorbidades) em 292 pacientes que evoluíram a óbito em Porto Alegre após a confirmação de Covid-19. Foram analisados pela Equipe de Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde os óbitos registrados pelas fontes notificadoras no Sivep Gripe (Sistema de Informação de Vigilância Epidemiológica da Gripe) até 27 de julho. As doenças cardiovasculares prévias foram registradas em 173 casos; diabetes alcançaram 109 registros.

Na sequência, foram registrados pneumopatias (66), doenças neurológicas (63), imunodepressão (48) e neoplasias (48), doença renal crônica (38), obesidade (22), tagabismo ou ex-tabagismo (17), paciente acamado ou institucionalizado, 15; hipotireoidismo, 13; doença hepática, 11; acidente vascular encefálico, 10; transtornos mentais, 8; doença hematológica, 7; dislipidemia, 7; e demência, 6 casos. Nenhuma condição prévia foi registrada em 18 pacientes, e outras condições foram observadas em 17 casos evoluídos a óbitos após confirmação de Covid-19.

Os números podem significar ocorrência de mais de uma condição prévia associada em um mesmo caso. A Equipe de Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde reforça a importância da notificação completa e fidedigna no Sivep Gripe ser feita pelos hospitais, visando à qualificação dos dados.

Faixa etária

A faixa etária dos pacientes também foi analisada. Dos 292 óbitos, 137 pessoas tinham entre 60 e 80 anos; 105, mais de 80 anos; 41 tinham entre 41 e 59 anos; sete entre 30 e 40 anos; e dois tinham menos de 30 anos. O paciente mais jovem faleceu aos 18 anos; o mais velho, aos 105.

