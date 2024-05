Rio Grande do Sul Devido às enchentes, governo gaúcho inicia repasses emergenciais aos municípios afetados

Por Redação O Sul | 10 de maio de 2024

Estão sendo repassados R$ 6 milhões a 35 cidades, sendo que, nesta primeira leva, os repasses do Fundo a Fundo da Defesa Civil serão de R$ 70 milhões para ações emergenciais. Foto: Mauricio Tonetto/Secom Estão sendo repassados R$ 6 milhões a 35 cidades, sendo que, nesta primeira leva, os repasses do Fundo a Fundo da Defesa Civil serão de R$ 70 milhões para ações emergenciais. (Foto: Mauricio Tonetto/Secom) Foto: Mauricio Tonetto/Secom

Começaram os primeiros repasses de R$ 200 mil que haviam sido anunciados pelo governador Eduardo Leite aos municípios que já apresentaram demandas emergenciais para sua reconstrução após as cheias. Estão sendo repassados R$ 6 milhões a 35 cidades, sendo que, nesta primeira leva, os repasses do Fundo a Fundo da Defesa Civil serão de R$ 70 milhões para ações emergenciais.

O Tesouro do Estado também liberou o pagamento da bolsa do Programa Todo Jovem na Escola, que está sendo efetuado de forma antecipada pela Seduc (Secretaria da Educação) nesta sexta-feira (10), contemplando 83.018 alunos, em um repasse de R$ 12,9 milhões. Esses pagamentos, somados a outras as medidas em andamento, devem auxiliar a população atingida pela água de forma imediata.

Desde a última terça-feira (7), os pagamentos de despesas ligadas à calamidade pública, como as relacionadas à mão de obra e adiantamentos, estão sendo realizados com a contingência do sistema de Finanças Públicas do Estado. Para garantir todos os pagamentos necessários à população gaúcha, na quarta-feira (8) foi publicada uma Instrução Normativa da Sefaz (Secretaria da Fazenda) orientando órgãos públicos e entidades da administração indireta para a realização dos pagamentos e solicitação de transferência de numerário para despesas fundamentais para o período excepcional.

O subsecretário do Tesouro do Estado, Eduardo Lacher, explicou que a atuação do Banrisul em conjunto com as equipes de todas as áreas da pasta está sendo fundamental para a consecução da ação, garantindo os repasses para as atividades mais urgentes. “Essa solução emergencial garantiu a liberação dos primeiros repasses de R$ 200 mil para os fundos municipais, num momento de grandes desafios para a gestão pública. Estamos trabalhando para que todas as despesas mais importantes sejam realizadas nesse momento de grande necessidade da população”, destacou.

Com o intuito de assegurar que os municípios tenham acesso aos recursos necessários para reestruturação, a Cage (Contadoria e Auditoria-Geral do Estado) publicou uma nota técnica nesta sexta-feira (10) orientando que órgãos e entidades públicas estaduais dispensem a consulta prévia ao Cadin-RS (Cadastro Informativo) para a concessão de auxílios às cidades afetadas pelas enchentes. A recomendação é que a inscrição no Cadin, por descumprimento de prestação de contas sobre convênios, por exemplo, não seja um impeditivo para o recebimento de aportes financeiros pelas localidades em calamidade pública ou em reconhecida situação emergencial.

Municípios que já receberam os recursos de R$ 200 mil:

Agudo Anta Gorda Arroio do Meio Bom Retiro do Sul Camargo Campinas do Sul Campos Borges Cerro Grande Ciríaco Cotiporã Cristal Doutor Ricardo Erval Grande Estrela (*) Feliz Gramado Dos Loureiros Imigrante Itati Marques de Souza Muçum Morro Reuter Nonoai Passa Sete Putinga (*) Progresso Redentora Rolante Santa Tereza (*) São Pedro das Missões São Valentim do Sul Sinimbu Taquara Três Coroas (*) Três Palmeiras Trindade do Sul

(*) Fundos Municipais com conta fora do Banrisul, portanto, receberão o repasse nesta sexta-feira (10).

