Por Redação O Sul | 20 de maio de 2024

Presidente tem avaliado que ainda não é o momento para uma discussão sobre o pleito deste ano Foto: Reprodução Foto: Reprodução

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem adotado cautela sobre a possibilidade de um adiamento das eleições municipais deste ano no Rio Grande do Sul (RS), segundo assessores próximos ao petista.

O debate começou a ser feito neste final de semana. E tem o apoio de dirigentes de partidos de direita. O governador Eduardo Leite disse que há razões para se debater o tema no Estado gaúcho.

Em conversas reservadas, o presidente tem feito questão de ressaltar que agora é o momento de recuperar o Estado. Ou seja, sinalizado que uma discussão sobre eleição deve ficar para um segundo momento.

No Congresso Nacional, o mesmo receio é apontado por líderes partidários. A avaliação é de que um adiamento deve ser um debate que deve ser feito de maneira mais madura.

Para que ocorra um adiamento das eleições municipais de outubro no Rio Grande do Sul, é necessária a aprovação pelo Congresso de uma emenda constitucional. A ideia é que o tema seja abordado nas reuniões dos colégio de líderes, marcadas para esta terça-feira (21).

No Palácio do Planalto, assessores do governo ressaltam que é necessário haver um consenso entre esquerda e direita no estado gaúcho para a tramitação de um adiamento.

