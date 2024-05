Dicas de O Sul Sindilojas Porto Alegre realiza programação ao vivo para tirar dúvidas de lojistas

Por Redação O Sul | 20 de maio de 2024

Compartilhe esta notícia:











Objetivo é informar e responder às dúvidas de lojistas sobre assuntos relacionados às enchentes que atingem o Rio Grande do Sul, e o impacto no comércio Foto: Reprodução/Sindilojas POA Objetivo é informar e responder às dúvidas de lojistas sobre assuntos relacionados às enchentes que atingem o Rio Grande do Sul, e o impacto no comércio (Foto: Reprodução/Sindilojas POA) Foto: Reprodução/Sindilojas POA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A partir desta segunda-feira (20), o Sindilojas Porto Alegre realiza a websérie “Varejo em Movimento” através do canal da entidade no Youtube e do perfil no Instagram. O projeto será transmitido ao vivo até sexta-feira (24).

O objetivo é informar e responder às dúvidas de lojistas sobre assuntos relacionados às enchentes que atingem o Rio Grande do Sul, e o impacto no comércio.

Com cinco episódios, a série leva o nome da campanha institucional do Sindilojas Porto Alegre de auxílio na recuperação do Estado, “Reconstruindo Juntos”, e a transmissão ao vivo ocorre a partir das 12h30min.

Para abranger diferentes áreas, os episódios de cada dia devem abordar um assunto específico.

Confira a programação:

Episódio 1 (20/05):

Acordo Coletivo Emergencial – com Dr. Flávio Obino, advogado especialista em Direito Individual e Coletivo do Trabalho;

Episódio 2 (21/05):

Economia em momentos de crise/Ações e relações com financiamentos – com Patrícia Palermo, economista-chefe da Fecomérico-RS;

Episódio 3 (22/05):

Cartilha Emergencial/Imóveiso – com Eduardo Plastina (área tributária fiscal) e Pablo Berger (área de conteccioso cível) – ambos são sócios na BSPZ.law (Berger, Simões, Plastina e Zouvi Advogados);

Episódio 4 (23/05):

Ações da Prefeitura para o varejo – com Luiz Otávio Prates, secretário de Comunicação Social de Porto Alegre;

Episódio 5 (24/05):

Gestão de pessoas (colaboradores) e Ações de Marketing (clientes) – com Otelmo Drebes Jr., mentor de donos de loja e sócio das Lojas Lebes; e Jaqueline Mânica, psicóloga e consultora em desenvolvimento de pessoas e carreiras.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Dicas de O Sul

https://www.osul.com.br/sindilojas-porto-alegre-realiza-programacao-ao-vivo-para-tirar-duvidas-de-lojistas/

Sindilojas Porto Alegre realiza programação ao vivo para tirar dúvidas de lojistas

2024-05-20