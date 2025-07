Política Comissão da Câmara dos Deputados aprova texto-base de projeto que amplia isenção do Imposto de Renda para R$ 5 mil

Por Redação O Sul | 16 de julho de 2025

Projeto segue agora para o plenário da Casa. Quem ganha até R$ 7.350 entrará em faixa com direito a desconto no imposto Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil (Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil) Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

Uma comissão especial da Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira (16) o texto-base do projeto que aumenta a faixa de isenção do IR (Imposto de Renda) para R$ 5 mil. A partir deste valor, inicia-se uma transição com descontos no imposto para quem ganha até R$ 7.350.

Atualmente, estão isentos do pagamento de IR quem ganha até dois salários mínimos deste ano, o equivalente a R$ 3.036. A proposta deve ser analisada pelo plenário da Câmara após o recesso parlamentar, em agosto.

Para compensar o aumento das isenções e descontos, será aplicada uma alíquota extra progressiva de até 10% para quem ganha acima de R$ 600 mil por ano, ou R$ 50 mil por mês. Esta alíquota máxima de 10% incidirá para quem recebe anualmente partir de R$ 1,2 milhão (R$ 100 mil por mês).

Mudança proposta por Lira

O projeto foi enviado ao Congresso pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. No texto original, a faixa de desconto iria até R$ 7 mil. Na semana passada, o relator, Arthur Lira (PP-AL), disse que aumentou este limite para manter a neutralidade da proposta, uma vez que, nos moldes enviados pela Fazenda, o projeto teria R$ 29 bilhões de sobra de arrecadação.

Lira cogitou reduzir o imposto previsto para os mais ricos no projeto original de 10% para 8% ou 9%. Mas disse que “a dureza com que foi tratado” durante a tramitação da pauta o fez optar por “privilegiar o andar de baixo”. A ampliação da faixa de desconto de R$ 7 mil para R$ 7.350 deve beneficiar 500 mil pessoas, segundo o relator.

Comissão da Câmara dos Deputados aprova texto-base de projeto que amplia isenção do Imposto de Renda para R$ 5 mil

