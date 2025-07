Rio Grande do Sul Defesa Civil italiana está no Rio Grande do Sul para intercâmbio de informações e seminário sobre gestão de desastres climáticos

Por Redação O Sul | 16 de julho de 2025

Até o dia 17, membros da Defesa Civil italiana visitam o Estado para atividades de intercâmbio técnico e cooperação entre os países Foto: Vitor Ceolin Foto: Vitor Ceolin

O que há de mais avançado em proteção contra desastres climáticos, sistema de alertas, gestão de emergências e calamidades, entre outros assuntos que se tornaram pauta da comunidade gaúcha nos últimos anos, estão em debate no Rio Grande do Sul nesta semana.

Até o dia 17, membros da Defesa Civil italiana visitam o Estado para atividades de intercâmbio técnico e cooperação entre os países. A iniciativa é do Consulado-Geral da Itália no RS.

De acordo com o cônsul-geral Valério Caruso, a intenção era trazer a comitiva logo após as chuvas de setembro de 2023, que causaram diversos estragos. Contudo, o novo episódio de enchentes no ano seguinte, ainda mais traumático e intenso, adiou o momento.

“Quando testemunhamos aqueles eventos extremos, pensamos em trazer para cá os melhores técnicos que temos na Itália sobre o assunto. Só não sabíamos que 2024 seria ainda pior, e por isso essa cooperação Brasil e Itália só pode ser realizada agora. Apesar de ser um tema que machuca os gaúchos, por todas as perdas, é de extrema relevância por proporcionar aprendizados que podem ser fundamentais para futuros enfrentamentos”, avalia Caruso.

O roteiro da comitiva iniciou nesta terça-feira (15), com agendas na Capital. Na oportunidade, os italianos conheceram o Sistema Estadual de Proteção e Defesa Civil, em evento no auditório da Superintendência de Portos e Hidrovias. Dali, partiram para uma navegação de reconhecimento no Rio Guaíba.

Já nesta quarta-feira (16), está previsto um encontro com o governador Eduardo Leite, além de conhecerem o Sistema de Proteção contra Inundações de Porto Alegre. À tarde, vão ao Vale do Taquari, onde visitam a cidade de Muçum, uma das que mais sofreram com as recentes cheias e por lá, participam de reunião técnica com os coordenadores de Proteção Civil e representantes dos 36 municípios da região. Encontram também os responsáveis ​​pelos sistemas de prevenção contra inundações e pelo Sistema de Prevenção e Defesa contra Riscos de Inundações do Vale.

As atividades estendem-se na quinta-feira (18), na Serra Gaúcha. Em Bento-Gonçalves, os especialistas conhecerão o distrito de Faria Lemos, no local onde foi instalado o Gabinete de Crise da Defesa Civil em 2024. Outros quatro pontos da cidade serão visitados pelo grupo, todos com registros de incidentes registrados em função de deslizamentos no ano passado.

O ponto alto do roteiro é o Seminário Internacional sobre Cooperação entre a Proteção Civil do Rio Grande do Sul e a Itália, que acontece no Centro de Indústria e Comércio de Bento.

“É a chance de toda a comunidade da Serra, e do RS, de buscar conhecimento com os melhores que a Itália tem na área. A história do nosso país nos fez resilientes aos desastres e ensinou como atuar em episódios extremos, e é isso que será passado aos participantes. Nossa expectativa é de casa lotada e um momento de muito compartilhamento”, define o cônsul.

