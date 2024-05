Porto Alegre Fundação de Assistência Social e Cidadania orienta sobre atendimento do Cadastro Único do Bolsa Família em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 10 de maio de 2024

Diante da procura por novos cadastros e atualização de dados, Fasc ressalta a importância de apresentar documentos oficiais com foto

O pagamento do benefício do Programa Bolsa Família será antecipado para todos os beneficiários do Rio Grande do Sul no dia 17 de maio. Não será necessário esperar a data informada inicialmente, que segue o calendário escalonado conforme o último dígito do NIS (Número de Identificação Social) A medida faz parte das ações que visam amenizar os impactos das enchentes no Estado.

Quem precisou sair de casa em decorrência da situação de calamidade pública não precisa realizar atualização cadastral no momento. Diante da procura por novos cadastros e atualização de dados, Fasc (Fundação de Assistência Social e Cidadania) ressalta a importância de apresentar documentos oficiais com foto. Aqueles que não possuem documento, perderam o cartão ou documentos pessoais, devem aguardar a orientação do MDS (Ministério de Desenvolvimento Social) nos próximos dias.

As visitas domiciliares para regularização de cadastro estão temporariamente suspensas.

