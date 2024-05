Grêmio Gurias Gremistas ajudam no suporte às vítimas das enchentes no RS

Por Redação O Sul | 10 de maio de 2024

Equipe reforça corrente solidária para ajudar as vítimas da maior enchente da história do Rio Grande do Sul Foto: Reprodução Equipe reforça corrente solidária para ajudar as vítimas da maior enchente da história do Rio Grande do Sul (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Além de alguns jogadores do elenco masculino, as Gurias Gremistas também estão ingressando na corrente de solidariedade para ajudar as vítimas da enchente histórica que atinge o Rio Grande do Sul desde a semana passada, arrecadando doações e realizando trabalhos voluntários em locais que recebem pessoas desabrigadas.

As aletas compõem o grupo pessoas que atuam na Ulbra (Universidade Luterana do Brasil), em Canoas. O local é a sede oficial do time feminino do Grêmio e, nos últimos dias, está servindo como centro de acolhimento para desabrigados; mais de 7 mil pessoas que tiveram de deixar suas residências recebem auxílio e assistência no local.

Nos últimos dias, as Gurias Gremistas auxiliaram no acolhimento das vítimas, na triagem de donativos e preparação de marmitas e outras refeições. Nas redes sociais, a treinadora Thaissan Passos gravou um vídeo para informar que toda a equipe gremista está bem e segue mobilizada para tentar minimizar o sofrimento de pessoas afetadas pela enchente.

“Não tem como fingir que não tem nada acontecendo. Diariamente, a gente vem fazendo kit de lanche, kit de higiene. Muito obrigado pela confiança. Não tenham dúvida de que as pessoas estão recebendo a doação diariamente, não só dentro da Ulbra, mas também em locais próximos”, garantiu Thaissan.

Quem quiser colaborar pode acompanhar as ações do clube nas redes sociais das Gurias Gremistas.

