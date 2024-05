Inter Gurias Coloradas ajudam no suporte às vítimas das enchentes no RS

Por Redação O Sul | 10 de maio de 2024

Jogadoras reforçam corrente solidária para ajudar as vítimas da maior enchente da história do Rio Grande do Sul Foto: Divulgação/Internacional Jogadoras reforçam corrente solidária para ajudar as vítimas da maior enchente da história do Rio Grande do Sul (Foto: Divulgação/Internacional) Foto: Divulgação/Internacional

Além de alguns jogadores do elenco masculino, as Gurias Coloradas também estão ingressando na corrente de solidariedade para ajudar as vítimas da enchente histórica que atinge o Rio Grande do Sul desde a semana passada, arrecadando doações e realizando trabalhos voluntários em locais que recebem pessoas desabrigadas.

Na última sexta-feira (3), as jogadoras divulgaram um vídeo, liderado pelo técnico Jorge Barcellos, convocando a torcida a participar das doações. No mesmo dia, a lateral Katrine, a meio-campista Zóio e a goleira Mayara foram ao Gigantinho entregar rações para animais e ajudar a separar as doações. As zagueiras Isa Haas e Bruna Benites, outras atletas e alguns membros da comissão técnica e diretoria do Inter também se juntaram ao grupo para entregar cestas básicas em um ponto de coleta em Porto Alegre.

Nas redes sociais, Katrine contou que não foi afetada pela enchente, mas citou a importância de ajudar as vítimas e agradeceu o apoio do grupo.

“Eu nunca vivi isso na minha vida, aqui onde eu moro está tudo bem. Mas tem vários lugares aqui que a situação está bem complicada. É muito triste ver que as pessoas estão tendo que sair das próprias casas. Quem quiser doar, qualquer valor, qualquer coisa, ser voluntário também. Orem muito pra que tudo isso passe”, comentou a jogadora. Quem quiser colaborar pode acompanhar as ações do clube nas redes sociais do Inter.

