Economia Poupança: saques ficam R$ 1,14 bilhão acima dos depósitos em abril

Por Redação O Sul | 10 de maio de 2024

Em 2023, a caderneta registrou um saldo negativo de R$ 87,819 bilhões. Foto: Reprodução

Relatório de poupança divulgado nesta sexta-feira (10), pelo Banco Central (BC) apontou que as retiradas superaram as aplicações em R$ 1,141 bilhão em abril. Enquanto o montante depositado ficou em R$ 353,97 bilhões, o valor sacado pelos brasileiros no mês passado foi de R$ 355,11 bilhões. O saldo do mês passado foi melhor do que o mesmo período de 2023, quando atingiu R$ 6,25 bilhões de retirada líquida.

No acumulado do ano até abril, a poupança acumula um saque líquido de R$ 23,775 bilhões, muito impactado pela retirada de R$ 20,148 bilhões em janeiro. Em 2023, a caderneta registrou um saldo negativo de R$ 87,819 bilhões.

Para o economista e professor do Ibmec Gilberto Braga, o pagamento de dívidas explicam as retiradas da poupança. “É possível conjecturar que as causas devem estar associadas ao endividamento da população, principalmente, em relação às faixas de renda mais baixa, que precisam usar a reserva financeira da caderneta para pagar as contas”, diz.

Outra razão que explica a alta dos saques é a migração dos recursos da caderneta para ativos mais rentáveis e com baixo risco. “Em um outro extremo, com a continuidade do ciclo de redução da taxa Selic, a caderneta de poupança continua perdendo em rendimentos de outras aplicações financeiras”, afirma Braga.

