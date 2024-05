Brasil “Dinheiro esquecido”: brasileiros ainda têm R$ 8 bilhões por receber

Por Redação O Sul | 10 de maio de 2024

A maior parte dos saldos disponíveis para saque são de pequenas quantias. Foto: Marcelo Casal Jr./Agência Brasil

Os brasileiros ainda têm direito a recuperar cerca de R$ 8,02 bilhões em recursos esquecidos no sistema financeiro, segundo dados do Banco Central – isso significa que mais de 55% do valor total disponibilizado pelo Sistema de Valores a Receber (SVR) ainda não foi sacado.

Divulgados com dois meses de defasagem, os dados do BC indicam que mais de 19.842.315 milhões de correntistas tiraram até o fim de março R$ 6,54 bilhões do saldo disponível. No total, 43.958.136 de pessoas físicas e jurídicas ainda não fizeram o resgate.

A maior parte dos saldos disponíveis para saque são de pequenas quantias. De acordo com o BC, 63,54% dos brasileiros têm até R$ 10 para sacar. Já 24,95% dos correntistas podem resgatar valores na faixa que vai de R$ 10,01 a R$ 100,00. Outros 9,75% estão no grupo dos que têm de R$ 10,01 a R$ 1 mil. Acima desses valores, somente 1,76% das pessoas têm direito.

Cuidados com golpes

O único site onde você pode consultar e saber como solicitar a devolução dos seus valores, da sua empresa ou de pessoas falecidas é o https://valoresareceber.bcb.gov.br.

Todos os serviços do Valores a Receber são totalmente gratuitos. Não faça qualquer tipo de pagamento para ter acesso aos valores.

O Banco Central não envia links ou entra em contato para confirmar seus dados pessoais. Caso você receba algum pedido suspeito por telefone, e-mail, SMS, WhatsApp ou Telegram, desconsidere porque é tentativa de fraude.

Somente a instituição que aparece no Sistema de Valores a Receber é que pode entrar em contato, mas ela nunca vai pedir sua senha.

