Por Redação O Sul | 19 de maio de 2024

Cartas com palavras de carinho foram escritas por 150 estudantes. (Foto: Lidiane Pereira/Divulgação)

Estudantes da Escola Estadual Coronel Américo Augusto de Oliveira, em Passa Tempo, no Centro-Oeste de Minas, se uniram para levar carinho e afeto aos moradores do Rio Grande do Sul, que estão desde o final de abril sofrendo com os efeitos das enchentes.

As cartas foram escritas a mão por 150 alunos, que têm entre 14 e 16 anos. “Tudo vai ficar bem”, “Meus pêsames por suas perdas”, “Amamos os gaúchos” estão entre as palavras elaboradas pelos adolescentes.

A ideia também foi adotada por outras turmas da escola e mais cartas foram confeccionadas.

“Nas cartas a gente conta sobre como o desastre no Rio Grande nos sensibilizou e que estávamos tentando levar a eles doses de carinho. Escrevemos nas cartas nossas redes sociais e sugerimos que se quisessem nos conhecer ou receber mais de uma palavra de carinho a gente estaria disposto a conversar, rir, trocar experiências, enfim, bater papo para que tudo ficasse mais leve”, contou a professora Lidiane Messias Pereira.

As mensagens saíram de Passa Tempo em um caminhão com doações e chegaram a São Sebastião do Cai, no interior do Rio Grande do Sul, na última quarta-feira (15).

“Para nossa surpresa, as cartas chegaram e conseguimos alcançar o nosso objetivo. Várias pessoas entraram em contato com a gente e estamos recebendo muitas e muitas trocas”, contou a docente.

