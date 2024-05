Brasil Vítimas da catástrofe no RS, 60 amazonenses retornaram a Manaus

Por Redação O Sul | 19 de maio de 2024

Compartilhe esta notícia:











Amazonenses que foram afetados pelas enchentes do Rio Grande do Sul retornam para Manaus. (Foto: Arthur Castro/ Secom)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Defesa Civil do Amazonas realizou a realocação de 60 amazonenses residentes no Rio Grande do Sul após o desastre das enchentes. O primeiro voo chegou a Manaus na madrugada de sábado (18) com 34 passageiros e o segundo, às 16h, com 26 pessoas.

A ação faz parte da Operação Amazonas pelo Rio Grande do Sul, lançada pelo Governador Wilson Lima, no dia 9 de maio, e que visa assistir as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Cerca de 100 pedidos foram recebidos pela Defesa Civil do Amazonas. Inicialmente, foi realizado o atendimento e levantamento de informações para uma análise detalhada da demanda e da logística necessária.

“Nesse momento, temos que ser solidários para ajudar nossos irmãos gaúchos, mas também para ajudar os nossos irmãos amazonenses que estavam passando dificuldades”, explicou o secretário da Defesa Civil, Coronel Francisco Máximo.

Tendo como critérios de prioridade questões de saúde, crianças e idosos, pessoas com deficiência (PCD), e estudantes isolados, a Defesa Civil deu início ao processo de realocação. Entre os passageiros, estavam duas crianças com transtorno do espectro autista, uma criança com síndrome de Down, três famílias que estavam em abrigos e a maioria, pessoas que estavam alojadas na casa de amigos nas cidades de Porto Alegre, Canoas, Canela e Gramado.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/vitimas-da-catastrofe-no-rs-60-amazonenses-retornaram-a-manaus/

Vítimas da catástrofe no RS, 60 amazonenses retornaram a Manaus

2024-05-19