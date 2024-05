Mundo Lula lamenta a morte do presidente do Irã

Por Redação O Sul | 20 de maio de 2024

Lula manifestou condolências aos familiares, ao governo e ao povo iraniano Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil Lula manifestou condolências aos familiares, ao governo e ao povo iraniano. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil) Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lamentou nesta segunda-feira (20) a morte do presidente do Irã, Ebrahim Raisi, do chanceler iraniano, Houssein Amir Abdollahian, e das outras sete pessoas que foram vítimas de um acidente de helicóptero no país do Oriente Médio no domingo (19).

“Com pesar, soube da confirmação da morte do presidente iraniano Ebrahim Raisi e do seu chanceler, Hossein Amir Abdollahian, e de todos os passageiros e tripulação, após a queda de seu helicóptero. Minhas condolências aos familiares de todas as vítimas, ao governo e ao povo iraniano”, escreveu Lula nas redes sociais.

Em nota, o Itamaraty afirmou que recebeu com “profunda consternação” a notícia da morte das autoridades iranianas e que estende aos familiares das vítimas e ao povo iraniano os “mais sinceros sentimentos de solidariedade e pesar pelas irreparáveis perdas”. O Irã é o maior parceiro comercial do Brasil no Oriente Médio.

