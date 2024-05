Rio Grande do Sul Presidiários fabricam camas para as pessoas atingidas pelas enchentes no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 20 de maio de 2024

Compartilhe esta notícia:











A fabricação das camas, iniciada na semana passada, ocorre nas unidades prisionais de Canela e Iraí Foto: Polícia Penal/Divulgação A fabricação das camas, iniciada na semana passada, ocorre nas unidades prisionais de Canela e Iraí. (Foto: Polícia Penal/Divulgação) Foto: Polícia Penal/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Apenados dos presídios de Iraí e de Canela estão fabricando 135 camas de madeira para serem doadas às pessoas atingidas pelas enchentes que castigam o Rio Grande do Sul.

A produção dos itens, iniciada na semana passada, ocorre nas duas unidades prisionais, que possuem maquinário de marcenaria, com insumos doados por empresários e parceiros.

Em Iraí, a meta é produzir 100 camas. As primeiras unidades foram entregues na quinta-feira (16) a abrigos de Roca Sales. O transporte foi realizado por empresários que apoiam o projeto. Ao todo, quatro detentos atuam na oficina. O trabalho possibilita a remição da pena, conforme disposto na legislação.

Para a confecção das camas, são utilizados materiais como madeira, parafusos, pregos, lixadeiras e plainadeiras doados por parceiros da região. Os apenados também confeccionaram 140 rodos, sendo que 100 já foram distribuídos para as cidades de Frederico Westphalen, Muçum e Roca Sales.

Em Canela, está sendo empregada a mão de obra de dois apenados. As madeiras utilizadas são doadas por empresários de São Francisco de Paula. Das 35 camas produzidas, 17 foram entregues na quinta-feira (16) à Associação Caxiense de Esportes Náuticos, que as encaminhará aos necessitados.

Além dos presídios de Iraí e Canela, diversas outras unidades prisionais vêm atuando para fornecer materiais de higiene aos flagelados, como sabão produzido pela Penitenciária Estadual de Bento Gonçalves; fraldas descartáveis fabricadas pelo Presídio Estadual de Jaguarão; e absorventes confeccionados pelo Presídio Regional de Caxias do Sul.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/presidiarios-fabricam-camas-para-as-pessoas-atingidas-pelas-enchentes-no-rio-grande-do-sul/

Presidiários fabricam camas para as pessoas atingidas pelas enchentes no Rio Grande do Sul

2024-05-20