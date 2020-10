Mundo A Itália registrou recorde no número de novos casos de coronavírus no país

Por Redação O Sul | 14 de outubro de 2020

Voltou a crescer o número de casos de coronavírus no País. (Foto: Reprodução)

A Itália registrou nesta quarta-feira (14) o maior número de casos de covid-19 em 24 horas desde o início da pandemia.

Segundo dados divulgados pelo Ministério da Saúde, 7.332 pessoas testaram positivo para a doença no período, superando as 6.557 infecções confirmadas em 21 de março, maior marca até então.

Apesar do recorde, a taxa de letalidade da segunda onda de casos é menor do que durante a fase crítica da pandemia. Nas últimas 24 horas, a Itália registrou apenas 43 óbitos relacionados à doença, contra 793 no dia do recorde anterior de infecções.

O boletim publicado nesta quarta mostra que o país chegou a 372.799 casos de covid-19 e 36.289 mortes desde o início da pandemia. Nos últimos 14 dias, quase 58 mil pessoas foram infectadas com o vírus no território italiano.

Na terça, o primeiro-ministro da Itália, Giuseppe Conte, assinou um decreto com novas medidas para combater o ressurgimento da doença. Entre outras coisas, o governo do país restringiu o funcionamento de bares e proibiu festas para diminuir a propagação do vírus.

Portugal

O governo de Portugal e o da França anunciaram nesta quarta novas medidas para conter a segunda onda da covid-19. As medidas afetam em especial as atividades recreativas, mas não o funcionamento das escolas nem os locais de trabalho.

Em Portugal, o nível de alerta em todo o país foi elevado com um decreto de estado de calamidade, último nível antes do estado de alerta. A medida, que passará a valer a partir desta quinta-feira (15), é uma resposta à alta dos casos de covid-19 — segunda onda que atinge boa parte do continente europeu.

Na França, foi decretado toque de recolher entre 21h e 6h por quatro semanas na região de Ile-de-France, que engloba Paris, e em mais oito cidades, incluindo Toulouse, Lyon e Grenoble.

Em Portugal, foi anunciado ainda que as autoridades de segurança e sanitárias irão intensificar as fiscalizações, seja em espaços públicos ou em empresas e restaurantes. Aqueles que descumprirem as diretrizes poderão receber multas de até 10 mil euros (cerca de R$ 65,5 mil).

“Infelizmente, Portugal não é a exceção e podemos classificar a evolução da pandemia no nosso país como uma evolução grave”, disse o premier António Costa. “As pessoas podem estar contaminadas e transmitindo o vírus sem ter consciência disso porque não sentem nada. A única forma de garantir que não estamos transmitindo [a covid-19] é, em todas as circunstâncias, tomar os cuidados a todo momento.”

O governo apresentará ainda ao Parlamento, em regime de urgência, um projeto de lei para que o uso de máscaras seja obrigatório nas ruas — e não apenas em espaços fechados e transportes públicos, como ocorre até o momento. Ao Legislativo, será encaminhado também uma proposta para que o uso do aplicativo de rastreio de contágio Stay Away Covid (Fique Longe, covid) seja mandatório em ambientes acadêmicos e de trabalho, na administração pública e entre as forças de segurança.

Alemanha

A Alemanha vai introduzir medidas mais restritivas para combater o aumento da disseminação do coronavírus, anunciou na noite desta quarta a chanceler Angela Merkel, após uma reunião com os chefes de governo dos 16 Estados do país.

Entre as medidas, o número de participantes de eventos privados será limitado a 15 nas regiões que registrarem mais de 35 novos casos por 100 mil habitantes na média de sete dias, em comparação aos 50 novos casos que eram o parâmetro anterior. Para os eventos em locais públicos, o limite será de 25 pessoas. O uso de máscaras será obrigatório em todos os locais em que haja pessoas juntas.

