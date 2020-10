Brasil Aposta de Santos ganha sozinha mais de R$ 6,6 milhões na Mega-Sena

Por Redação O Sul | 14 de outubro de 2020

Dezenas sorteadas foram 09 -13 - 26 - 38 - 58 - 60. Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil Dezenas sorteadas foram 09 -13 - 26 - 38 - 58 - 60. (Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil) Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Uma aposta de Santos (SP) acertou as seis dezenas do sorteio do concurso 2.308 da Mega-Sena, realizado nesta quarta-feira (14) no Espaço Loterias Caixa, no terminal Rodoviário Tietê, na cidade de São Paulo. O prêmio é de R$ 6.648.106,25 – a previsão inicial era de R$ 6,5 milhões. As dezenas sorteadas foram 09 -13 – 26 – 38 – 58 – 60.

A Quina teve 57 apostas ganhadoras e cada uma receberá R$ 30.363,18. Já a Quadra teve 3.408 apostas ganhadoras e cada uma levará R$ 725,47.

O próximo concurso, no sábado (17), tem estimativa de prêmio de R$ 2,5 milhões para quem acertar as seis dezenas.

