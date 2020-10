Esporte Internacional vai a Recife em busca da terceira vitória seguida; acompanhe

Por Redação O Sul | 14 de outubro de 2020

Colorado enfrenta Sport na Ilha do Retiro. Foto: Reprodução/Twitter Colorado enfrenta Sport na Ilha do Retiro. (Foto: Reprodução/Twitter) Foto: Reprodução/Twitter

Com duas vitórias nos últimos dois jogos, o Internacional foi a Recife para tentar aumentar a sequência positiva no Campeonato Brasileiro. O Inter enfrenta o Sport, nesta quarta-feira (14), às 21h30, na Ilha do Retiro, pela 16ª rodada. O Colorado começou a rodada com 28 pontos, na 3a posição e com 2 pontos a menos que os líderes.

Sport – Técnico Jair Ventura

Luan Polli, Patric, Maidana, Adryelson, Luciano Juba, Marcão, Ricardinho, Lucas Mugni, Thiago Neves, Marquinhos, Hernane.

Internacional – Técnico Eduardo Coudet

Marcelo Lomba, Rodinei, Rodrigo Moledo, Victor Cuesta, Uendel, Rodrigo Lindoso, Edenilson, Patrick, Marcos Guilherme, Leandro Fernández, Abel Hernández.

Arbitragem

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães

Árbitro assistente: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa

Árbitro assistente: Carlos Henrique Alves de Lima Filho

Árbitro de Vídeo: Rodrigo Nunes de Sá

Acompanhe pela Rádio Grenal 95.9 FM – www.radiogrenal.com.br

