Esporte Grêmio vence o Botafogo por 3 a 1 na Arena pelo Brasileirão

Por Redação O Sul | 14 de outubro de 2020

Pepê foi destaque na partida. Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA Pepê foi destaque na partida. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA) Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA

O Grêmio venceu o Botafogo na Arena por 3 a 1, nesta quarta-feira (14) em partida válida pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, em partida iniciada às 19h15min. O Tricolor vinha de derrota para o Santos e está na 14ª colocação, com 20 pontos ganhos. Quem abriu o placar foram os cariocas, mas os gaúchos empataram com Diego Souza e ampliaram com Pepê, garantindo a vitória mesmo com um a menos – o autor do primeiro gol foi expulso na etapa complementar. Com o resultado, o Tricolor soma três pontos, chega a 20 pontos, ocupando a 10ª posição na tabela de classificação.

O jogo

Mesmo com , o Tricolor venceu por 3 a 1 o time carioca, com gols do centroavante, anotado no primeiro tempo e de Pepê, por duas vezes, no segundo.

Com o retorno do zagueiro Geromel, recuperado de Covid-19 e de Matheus Henrique, que cumpriu suspensão na última partida, Renato contou com quase todo o grupo a disposição. Colocou em campo Vanderlei, Victor Ferraz. Geromel, Rodrigues, Diogo Barbosa, Matheus Henrique, Maicon, Robinho, Alisson, Pepê e Diego Souza.

O jogo com equilibrado e disputado, mas uma das primeiras oportunidades de gol saiu do lado carioca, quando após um cruzamento na área, Caio Alexandre arrematou próximo a meia-lua, mandando à direita do gol.

Aos 4 minutos, o Grêmio fez uma grande jogada e levou perigo a meta adversária. Matheus acionou Victor Ferraz à direita, na linha de fundo. O lateral fez o cruzamento no segundo poste, Diego Souza subiu, mas a zaga desviou e afastou o perigo. Ainda no ataque, agora em cobrança de escanteio, Robinho colocou na área, a bola passou por todo mundo e chegou aos pés de Alisson, que finalizou, mas bateu fraco, para a defesa de Cavalieri.

O Tricolor chegou novamente próximo aos 10’, quando Alisson fez boa jogada individual, passou pela marcação e tentou a finalização por cobertura, mas pegou mal e a bola saiu. Outra chance saiu dos pés de Victor Ferraz, que fez um cruzamento buscando Diogo Barbosa, mas o lateral subiu junto com Kevin e a bola se perdeu pela linha de fundo.

Passados 25’, o Botafogo chegou com Guilherme Santos, que deu um passe para Rentería, finalizar de fora da área e mandar pra fora.

O Grêmio conseguiu abrir o placar na Arena aos 33 minutos, quando Robinho, pela direita, fez um cruzamento no meio da área. Alisson escorou para Diego Souza mandar para o fundo do gol, colocando o Tricolor na frente.

Quase que o Tricolor ampliou minutos depois – Diego Souza cruzou da esquerda, a bola desviou na zaga e Alisson tentou concluir, mesmo sem ângulo. A bola bateu na rede, pelo lado de fora.

O Botafogo conseguiu empatar a partida aos 40 minutos, após uma cobrança de falta. A bola foi colocada no segundo poste, Pedro e Victor Ferraz dividiram e ela sobrou para Matheus Babi, que mandou para o fundo das redes.

O Grêmio voltou igual para o segundo tempo e logo foi efetivo, em sua primeira chegada ao ataque. Depois de uma bola bem trabalhada, Diego deu assistência de costas para o gol para o camisa 25 soltar uma bomba e estufar as redes, colocando o Tricolor novamente a frente no marcador, aos 2 minutos.

Após uma dividida com Guilherme Santos, Diego Souza acabou expulso da partida, por deixar o pé depois do lance no adversário. Diante do cenário, o técnico Renato fez sua primeira alteração, tirando Robinho e colocando Isaque, aos 10’.

Os cariocas tentaram buscar o placar e chegaram com uma jogada de Rhuan pela esquerda, que cruzou na área. A bola sobrou para Pedro Raul, que tentou de bicicleta, mas a bola foi para fora. Em seguida, foi a vez de Matheus Babi finalizar quase sem ângulo, mas Vanderlei fez a defesa.

Com 20 minutos jogados, o Grêmio conseguiu chegar ao seu terceiro gol. Depois de uma jogada rápida, Victor Ferraz acionou Pepê invadindo a pequena área, que recebeu e mandou para o fundo do gol, entre as pernas de Diego Cavalieri, assinalando mais um na partida.

O Botafogo ameaçou e buscou encostar no marcador. Em uma nova oportunidade, Matheus Babi recebeu e rolou para Kalou, que mandou por cima do gol de Vanderlei.

Passados 40 minutos, o Tricolor ainda tentou com Pepê, que saiu no contra-ataque, mas acabou parado com falta de Kanu.

Grêmio – Técnico Renato Portaluppi

Vanderlei, Geromel, Rodrigues, D. Barbosa, Maicon, Robinho, M. Henrique, V. Ferraz, Alisson, Pepê (Cortez), Diego S.

Botafogo – Técnico Bruno Lazaroni

Cavalieri, Kevin, Kau, Sousa, Guilherme, Victor Luis, Renteria, Caio Alexandre, Rhuan, Matheus Babi, Pedro Raul.

Arbitragem

Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira (SP)

Auxiliar 1: Danilo Ricardo Simon Manis (SP)

Auxiliar 2: Daniel Luis Marques (SP)

VAR: Jose Claudio Rocha Filho (SP)

