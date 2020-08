Voltou a crescer o número de casos de coronavírus no País. (Foto: Reprodução)

A Itália registrou 1.071 novas infecções por coronavírus nas últimas 24 horas, disse o Ministério da Saúde no sábado (22). Essa é a primeira vez que o número ultrapassa 1.000 casos por dia desde maio, quando o governo flexibilizou suas rígidas medidas de lockdown, de acordo com a Reuters.

O país, um dos mais atingidos da Europa, conseguiu conter o surto após um pico de mortes e casos entre março e abril. No entanto, tem visto um aumento constante de infecções no último mês, com especialistas culpando reuniões de pessoas associadas a feriados e à vida noturna.

A última vez que a Itália registrou um número mais alto foi em 12 de maio, com 1.402 casos, seis dias antes de restaurantes, bares e lojas serem autorizados a reabrir após um lockdown de 10 semanas.

Até agora, o novo coronavírus matou mais de 800 mil pessoas e infectou quase 23 milhões em mais de 180 países, segundo balanço da universidade Johns Hopkins.

O diretor da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom, afirmou esperar que a pandemia do novo coronavírus chegue ao fim em menos de dois anos. Ele afirmou que a gripe de 1918, que ficou conhecida como gripe espanhola e matou 50 milhões de pessoas em todo o mundo, foi superada em dois anos. Ele acrescentou, no entanto, que os avanços atuais da tecnologia podem permitir que o mundo acabe com o vírus em “um tempo mais curto”.

Até o momento, não existe um medicamento ou tratamento para a Covid-19. A OMS afirma que 169 pesquisas estão em desenvolvimento e ao menos 30 delas já foram registradas em fase clínica, que é a etapa de teste em humanos. Por isso, a OMS recomenda o uso de máscara, o reforço na higiene das mãos e o distanciamento social como medidas para conter a expansão do vírus.

Aumento

O diretor regional da Europa para a Organização Mundial da Saúde, Hans Kluge, afirmou que o aumento de infecções de novo coronavírus entre jovens pode estar provocando picos recentes de casos em todo o continente.

“Um número crescente de países está passando por surtos localizados e um ressurgimento de casos. O que sabemos é que isso é uma consequência da mudança no comportamento humano”, disse ele.

“Estamos recebendo relatórios de várias autoridades de saúde sobre uma proporção maior de novas infecções entre jovens. Então, para mim, é o suficiente para repensarmos a melhor maneira de envolver os jovens.”

Mas ele acrescentou: “Eles têm uma responsabilidade em relação a si mesmos, a seus pais, avós e comunidades. E agora sabemos como adotar comportamentos bons e saudáveis, então vamos aproveitar esse conhecimento”.

Semanas após os bloqueios começarem a ser amenizados em todo o continente europeu, os casos de novas infecções começam a aumentar em algumas áreas. Por isso, governos começaram a pedir mais cautela, além de adotar novas medidas para conter a disseminação do vírus.