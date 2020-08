A OMS (Organização Mundial da Saúde) disse que crianças com 12 anos ou mais devem usar máscaras para ajudar a combater a pandemia de covid-19 nas mesmas condições que os adultos, enquanto crianças entre seis e 11 anos devem usá-las sob abordagem baseada em risco.

Crianças com 12 anos ou mais devem usar máscara especialmente quando a distância de um metro de outras não pode ser garantida e há transmissão generalizada na área, afirmaram a OMS e o Unicef (Fundo das Nações Unidas para a Infância) em um documento no site da OMS datado de 21 de agosto.

O uso de máscaras por crianças entre seis e 11 anos depende de uma série de fatores, incluindo a intensidade de transmissão na área, a habilidade da criança em usar a máscara, o acesso a máscaras e a supervisão adequada de um adulto, disseram as duas organizações.

O impacto potencial na aprendizagem e no desenvolvimento psicossocial e as interações que a criança mantém com pessoas com alto risco de desenvolver doenças graves também devem desempenhar um papel na avaliação dos riscos.

Crianças de cinco anos ou menos não devem ser obrigadas a usar máscaras com base na segurança e no interesse geral da criança, disseram a OMS e o Unicef.

Mundo

O respiro durou pouco. As medidas para conter a propagação do coronavírus se multiplicam a cada dia, em meio a alertas de novos surtos da pandemia, que já deixa mais de 800 mil mortos no mundo. O reconfinamento parcial e o uso de máscaras voltaram a ser obrigatórios em muitos países devido a um vírus que não para e já matou ao menos 800.004 pessoas e infectou 23 milhões desde seu surgimento em dezembro na China, segundo um balanço de AFP com base em fontes oficiais.

Geralmente escassas, as boas notícias são recebidas com esperança. A OMS considerou que a situação se estabilizou no Brasil, o mais afetado da América Latina, segundo país em números absolutos de casos (3,5 milhões) e mortes (113.358). Na Europa, os novos surtos são mais que preocupantes. A Itália, um dos países mais afetados pela covid-19 registrou mil novos contágios nas últimas 24 horas, o pior balanço desde o fim do confinamento em maio.

A Alemanha superou os 2 mil novos casos nas últimas 24 horas, um número que não era registrado desde o final de abril, durante o pico da pandemia. Em Madri, agora recomenda-se à população que se confine nas áreas mais afetadas pelo coronavírus, quando o número total de casos diagnosticados na Espanha aumentou em mais de 8 mil em 24 horas. O mesmo rigor chega na Inglaterra, onde o confinamento se endureceu em várias áreas do noroeste e a segunda cidade mais populosa do país, Birmingham, está sob vigilância. Até ao momento por recomendação, a máscara será obrigatória nos transportes públicos da Dinamarca, que enfrenta um ressurgimento de focos e casos de contaminação.