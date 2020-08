O trailer do novo Batman com Robert Pattinson é lançado durante evento online

The Batman ganhou seu primeiro trailer durante o DC FanDome, evento online com novidades da empresa realizado no sábado (22). No vídeo de tons sombrios, Robert Pattinson aparece tanto como o Homem-Morcego, quanto como Bruce Wayne, ao som de “Something in the Way”, no Nirvana.

Em seu painel para falar do filme, o diretor Matt Reeves confirmou que The Batman mostrará o início da carreira do personagem, mas enfatizou que o longa mostrará a formação de diversos vilões de Gotham, entre eles Charada, Mulher-Gato e Pinguim. Reeves também afirmou que está focando no caráter de detetive do Homem-Morcego e que esta não será uma história de origem.

Antes de o trailer ser divulgado na hora marcada pela DC FanDome, aconteceram alguns vazamentos. O primeiro de algumas fotos, confirmadas posteriormente no Twitter na Warner Bros. Pictures Brasil, e o segundo do próprio painel e teaser, que foram exibidos antes da hora na plataforma online.

Mais cedo, a Warner Games de Montreal revelou que está trabalhando em um novo game ambientado no universo de Batman. Gotham Knights se passará após a morte do Homem-Morcego e terá como protagonistas Asa Noturna, Batgirl, Robin e Capuz Vermelho. Com a alteração na data causada pela pandemia de coronavírus, The Batman agora tem estreia marcada para 1º de outubro de 2021.

Mais novidades da DC FanDome

Com mais de 8 horas de duração, o DC FanDome trouxe novidades sobre os principais projeto da Warner/DC para os cinemas, incluindo um trailer inédito de Mulher-Maravilha 1984, um teaser com todos os personagens de Esquadrão Suicida 2, além de mais detalhes sobre Flash, Adão Negro e Shazam.

Um dos pontos altos da noite foi a participação do diretor Zack Snyder em um painel repleto de revelações, incluindo o primeiro trailer do SnyderCut, sua versão de 4 horas para o filme A Liga da Justiça.

O que se espera

O trailer deixa claro que a primeira grande pedra no sapato de Robert Pattinson será o Charada. É muito provável que o homem que embala um cadáver em silver-tape seja o vilão vivido por Paul Dano (Sangue Negro), que parece ter como motivação acabar com as “mentiras” de Gotham. Para chamar a atenção do Batman, quem ele se refere como um “amigo secreto”, o antagonista chega a armar um atentado terrorista como isca para o herói. O teaser revelou também uma das charadas que o vilão deixa para o herói: “Se você é a justiça, por favor não minta. Qual é o preço pelo seu olho cego?”.

O trailer demonstra que o Batman leva uma relação no mínimo complicada com a polícia de Gotham. Apesar de ser bem-recebido em uma cena do crime por Gordon e outros policiais, o herói é visto também em um empurra-empurra com alguns oficiais dentro de uma delegacia. Outra vilã já confirmada em The Batman é a Mulher-Gato. Interpretada por Zoë Kravitz, a nova versão de Selina Kyle aparece no teaser em um traje caseiro, indicando que ela está em um estágio inicial de sua carreira criminosa.

Ao final do teaser, o Batman é confrontado por uma gangue. A identidade do grupo ainda não foi revelada, mas suas maquiagens podem indicar relação com o Coringa, já que a forma borrada como seus olhos e bocas estão pintados lembram a maquiagem do palhaço.

Porém, vale lembrar que o que não falta em Gotham são gangues, então nada impede que eles façam parte de outro grupo sem relação com o Palhaço do Crime.