Recomendada pelo Ministério da Saúde desde abril — e também pela Organização Mundial da Saúde (OMS) —, a máscara é fundamental para se prevenir do novo coronavírus. Mas seu uso correto ainda gera dúvidas em grande parte da população.

Elas servem basicamente para proteger o nariz e a boca de expelir no ambiente gotículas contaminadas, assim como ajudam a filtrar o ar respirado, diminuindo as chances trazer o vírus para dentro do corpo. No entanto, usar a máscara de maneira errada pode trazer mais riscos à saúde do que benefícios.

Isso acontece porque a falta de costume em usar o item o torna um pouco incômodo, dando vontade mexer na área coberta por ele a toda hora. E é justamente esse contato das mãos com a máscara o principal problema, porque pode espalhar o vírus causador da Covid-19 não só no rosto da pessoa, mas nas superfícies em que ela encosta. Por isso é tão importante limpar as mãos antes e depois de colocar e retirar a máscara. Veja as principais dúvidas.

1) Como colocar e retirar corretamente?

Antes de colocar ou retirar a máscara, lembre-se de higienizar as mãos. Com as mãos limpas, segure a máscara pelo elástico ou pelas fitas laterais, posicione na face cobrindo nariz e boca, amarre as fitas ou coloque o elástico atrás das orelhas. Ajuste a máscara na face. Não encoste na parte de frente na máscara durante o uso. Retire-a sempre segurando pelas fitas ou pelos elásticos

2) Que tipo de tecido é o melhor?

A máscara ideal deve conter três camadas. A primeira que fica em contato com o rosto, outra virada para o ambiente externo e uma intermediária para fortalecer a filtração. Um estudo realizado pela Universidade de Chicago mostrou que a combinação de algodão e chiffon é a mais efetiva nessa função de filtrar

3) Quando é a hora de trocar?

As máscaras devem ser trocadas sempre que estiverem úmidas ou com sujeira aparente. Não se deve ficar mais do que três horas com a mesma máscara

4) E se o nariz coçar, como faz?

O ideal é evitar coçar o nariz quando estiver na rua. Mas, se não der para aguentar, higienize as mãos, retire a máscara adequadamente, coce o nariz com um lenço de papel e jogue-o fora. Higienize as mãos novamente e recoloque a máscara

5) Pode comprar máscara do camelô?

Sim. Se forem máscaras profissionais, a embalagem deve estar lacrada. Se forem máscaras reutilizáveis, elas devem ter pelo menos duas camadas de tecido e precisam ser lavadas antes do uso

6) Qual é a maneira correta de lavar a máscara?

Recomenda-se colocar de molho por 20 a 30 minutos em solução diluída de água sanitária para desinfecção (2 colheres de sopa de água sanitária para 1 litro de água). Depois, pode lavar normalmente com água e sabão. Máscaras coloridas podem ser lavadas com água quente (a 60°C) e sabão de roupa

7) Pode usar o faceshield sem a máscara?

Não. O faceshield é utilizado para impedir que gotículas caiam na face, nos olhos e na própria máscara e não tem funcionalidade se utilizado sem a máscara, já que gotículas e partículas podem ser aspiradas

8) A máscara pode ser usada mais de uma vez?

Se a máscara for usada apenas para pegar uma entrega no portão, pode ser guardada e reutilizada desde que não esteja úmida ou aparentemente suja. Ela deve ser guardada num saco plástico que feche

9) Como guardar as máscaras em casa?

As limpas podem ficar todas juntas numa gaveta com outras roupas limpas ou dentro de um saco que feche. É importante não misturar as máscaras limpas com as que foram usadas apenas para pegar uma entrega no portão. Nunca guarde máscaras úmidas ou aparentemente sujas. Se você não quiser lavar as máscaras que foram usadas na rua assim que chegar em casa, pode deixá-la no cesto de roupa suja junto com as roupas que você usou ao sair. Mas é importante evitar o contato com este ambiente possivelmente contaminado

10) A máscara de nitrato de prata funciona?

Alguns estudos mostraram que o nitrato de prata em tecidos, em concentrações adequadas, pode apresentar uma atividade antibacteriana, porém, ainda não há estudos que comprovem a atividade do nitrato de prata contra o coronavírus