As medidas se estenderão até 6 de setembro. A livre circulação de pessoas nas ruas está permitida apenas entre as 5h e as 20h. Fora desse horário, a polícia só permitirá a circulação de trabalhadores com carteira assinada, exceto em casos de emergência.

Segundo decreto assinado pelo presidente Mario Abdo Benítez, o uso de máscaras é obrigatório em lugares fechados. As atividades culturais podem ser realizadas sem a presença de público, e os cultos religiosos podem ocorrer com até 20 pessoas a cada 15 metros quadrados.

O Paraguai registra cerca de 13 mil casos confirmados de Covid-19 e mais de 190 mortes provocadas pela doença.