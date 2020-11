Esporte A Juventus venceu o Ferencváros por 2 a 1, de virada, e se classifica para a próxima fase da Champions League

Por Redação O Sul | 24 de novembro de 2020

Cristiano Ronaldo chegou a 131 gols na história da Champions League. (Foto: Reprodução)

A Juventus venceu o Ferencváros por 2 a 1, de virada, nesta terça-feira (24), em jogo válido pela quarta rodada da Champions League. Uzuni abriu o placar para o time húngaro, Cristiano Ronaldo empatou a partida e, já nos acréscimos do segundo tempo, Morata fez o gol da vitória do time italiano. Com esse resultado em Turim, a Juventus se garante nas oitavas de final da Liga dos Campeões, chega a nove pontos e ainda tem chances de tirar do Barcelona a liderança do Grupo G. Já o Ferencváros segue em último lugar, com só um ponto.

Com o time da Juventus quase completo, coube ao atacante Morata o banco de reservas nesta terça-feira. O espanhol entrou em campo aos 16 minutos do segundo tempo. Depois disso, ele deixou Cristiano Ronaldo uma vez na cara do gol e ainda perdeu uma grande chance. Porém, nos acréscimos, brilhou a sua estrela. Quinto gol dele em quatro jogos nesta Champions League – maior quantidade de gols que ele já fez em uma única edição do torneio.

Sai, zica

O gol de empate com o Ferencváros foi o primeiro de Cristiano Ronaldo nesta Champions League (segunda partida, em quatro rodadas). Ele que é o maior artilheiro da história da competição, com 131 gols em 180 jogos. CR7 chegou a nove gols nesta temporada.

Representante italiano?

Uma curiosidade sobre a escalação da Juventus: pela primeira vez em sua história, depois de 123 anos e 4371 jogos, a equipe de Turim começou uma partida sem qualquer italiano como goleiro ou na última linha de defesa.

Próximos compromissos

Na próxima rodada, na quarta-feira da semana que vem, a Juventus recebe o Dínamo de Kiev. No mesmo dia, o Ferencváros vai enfrentar o Barcelona, em Budapeste

