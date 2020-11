Esporte Danilo Fernandes testa positivo para COVID-19 e fica fora da partida contra o Boca Juniors

Por Redação O Sul | 24 de novembro de 2020

Foto: Ricardo Duarte / S.C. Internacional

Por Redação Rádio Grenal | 24 de novembro de 2020

De acordo com as informações dadas pelo Departamento Médico do Inter, o goleiro Danilo Fernandes testou positivo para COVID-19 e está afastado das atividades. O jogador fica fora do confronto diante do Boca Juniors.

Os goleiros Daniel e Keiller também estão em isolamento, já que seguem positivados após o exame realizado antes da partida. Marcelo Lomba será o titular da partida e o reserva será Emerson Junior.

O Inter enfrenta o Boca Juniors nessa quarta-feira (25), às 21h30, no Beira-Rio.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

