Brasil Maior que a Islândia e rica em minerais estratégicos: Brasil reivindica à ONU área submersa no Atlântico

Por Redação O Sul | 14 de julho de 2025

A Elevação do Rio Grande é considerada uma das formações mais complexas do Atlântico Sul. Foto: Elevação do Rio Grande/Divulgação

O governo brasileiro pediu às Nações Unidas o reconhecimento da Elevação do Rio Grande, uma formação submarina localizada no Atlântico Sul, como parte integrante da plataforma continental do País.

A estrutura, que fica a cerca de 1.200 km da costa do Rio Grande do Sul, tem dimensões superiores às da Islândia e concentra minerais essenciais para tecnologias ligadas à transição energética. A solicitação, apresentada pela primeira vez em 2018 à Comissão de Limites da Plataforma Continental da ONU (CLPC), foi atualizada neste ano com novos dados geológicos e geofísicos produzidos por cientistas brasileiros.

Caso o pedido seja aceito, o Brasil poderá ampliar sua zona de exploração econômica na região, que abriga reservas de cobalto, manganês, níquel, telúrio e terras raras. Esses são elementos-chaves para a fabricação de baterias, turbinas eólicas, painéis solares e eletrônicos.

A Elevação do Rio Grande é considerada uma das formações mais complexas do Atlântico Sul. Com base localizada a cerca de 5 mil metros de profundidade e topo situado entre 700 e 2 mil metros abaixo do nível do mar, a estrutura reúne uma diversidade de formas submarinas. Dentre eles, montes, platôs, cânions, canais e uma fenda tectônica de grandes proporções.

Pesquisadores da Universidade de São Paulo (USP) conduzem, desde 2015, expedições científicas à região, com apoio de universidades estrangeiras da Alemanha, Japão e Reino Unido.

Esses estudos são coordenados pelo professor Luigi Jovane, especialista em geofísica marinha e paleomagnetismo. Segundo o especialista, análises de rochas e sedimentos reforçam a tese de que a elevação é um fragmento da crosta continental, com formações que datam de 540 milhões a até 2 bilhões de anos, período anterior à separação entre América do Sul e África.

“Há evidências de que essa estrutura já esteve emersa, com características de uma ilha tropical no meio do oceano”, afirma Jovane.

Amostras recolhidas pela equipe do professor revelaram rochas vulcânicas com cerca de 45 a 47 milhões de anos e sedimentos alterados por exposição ao ar, o que sugere um ambiente anteriormente acima do nível do mar. Além do potencial econômico, a região é estratégica do ponto de vista geopolítico e científico. O reconhecimento pela ONU ampliaria a responsabilidade do Brasil sobre a conservação ambiental do Atlântico Sul, incluindo responsabilidades como o monitoramento de impactos provocados por uma eventual exploração mineral.

“Ainda sabemos pouco sobre os efeitos ambientais da mineração em mar profundo”, alerta o professor.

Entre os principais riscos estão alterações na química da água, como mudanças no pH e nos níveis de oxigenação e possibilidade de contaminação por poluentes ou partículas geradas pela atividade extrativa. O impacto sobre a fauna local, especialmente sobre organismos que vivem fixos às crostas minerais, também é desconhecido.

Para avançar no conhecimento da área, a USP tem desenvolvido tecnologias inéditas para o mapeamento e a análise do fundo oceânico, incluindo sensores e equipamentos capazes de operar em regiões ainda pouco acessíveis. Um novo cruzeiro científico está sendo planejado para o final deste ano ou início de 2026, em parceria com a Marinha e outros órgãos governamentais.

Segundo as regras da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, os países podem reivindicar a extensão de sua plataforma continental além das 200 milhas náuticas se apresentarem evidências científicas de que há continuidade geológica com o território nacional. No caso do Brasil, as rochas da Elevação do Rio Grande apresentam composição semelhante às formações encontradas em terra firme.

Se aceito, o pedido vai garantir ao Brasil direitos exclusivos de exploração de recursos no subsolo marinho da região, mas, ao mesmo tempo, trará maior responsabilidade ambiental.

“Trata-se de uma área estratégica, com grande potencial econômico, mas que também exige um compromisso firme com a preservação ambiental”, destaca Jovane.

(Com informações do jornal O Globo)

2025-07-14