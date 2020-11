Esporte Seleção Sub-20: presença da dupla Grenal na convocação de André Jardine

24 de novembro de 2020

Foto: Divulgação / CBF

Por Redação Rádio Grenal | 24 de novembro de 2020

O técnico da Seleção Brasileira Sub-20, André Jardine, convocou 23 jogadores para a disputa de torneio quadrangular na Granja Comary no mês de dezembro. E contou com a presença de 6 jogadores da dupla Grenal na lista de convocados.

Do lado colorado, os jovens que já fazem parte do time titular, foram os meio-campistas Maurício e Bruno Praxedes e o zagueiro Pedro Henrique. Do lado gremista, o goleiro Adriel, o lateral Vanderson e o meio-campista Diego Rosa, tiveram seus nomes chamados.

Essa será a quinta e última etapa de preparação antes do Torneio Sul-Americano Sub-20 Conmebol 2021, que será realizado entre os dias 2 e 27 em fevereiro, na Colômbia.

O Brasil enfrentará Chile, Bolívia e Peru nos dias 12, 15 e 18 de dezembro, respectivamente, no campo principal do Centro de Treinamento da Seleção Brasileira, em Teresópolis. A delegação se apresenta no dia 7 de dezembro (segunda-feira).

O Sul-Americano da categoria será o primeiro torneio oficial da Seleção Sub-20 em 2021. A competição é qualificatória para a Copa do Mundo FIFA Sub-20 entre maio e junho de 2021, na Indonésia.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

