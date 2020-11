Esporte Centro Estadual de Treinamento Esportivo, recebe propostas de gestão

Por Redação O Sul | 24 de novembro de 2020

O Cete é um espaço de treinamento multiesportivo localizado no bairro Menino Deus, na Capital. Foto: Divulgação/Sel/Arquivo

A Secretaria do Esporte e Lazer começou a receber nesta terça-feira (24) as propostas do chamamento público 18/2020 para gestão de parceria do Cete (Centro Estadual de Treinamento Esportivo).

A parceria prevê a implementação de ações conjuntas para assegurar a exploração de receitas de áreas específicas do Cete (estacionamento, cafeteria/alimentação, publicidade nos ginásios e áreas externas, realização de eventos, locação de uso privativo de quadras e espaços esportivos e exploração da atual área da administração). As parcerias incluem o auxílio na organização e gestão dos espaços destinados às federações esportivas, referentes à manutenção, exploração e organização dos ginásios.

O edital de chamamento público para acordo de cooperação nº 18/2020, objetivando a seleção de organização da sociedade civil, sem fins lucrativos, ligada ao esporte gaúcho, receberá as propostas até 6 de janeiro de 2021. As organizações interessadas em participar da seleção podem acessar www.convenioseparcerias.rs.gov.br no ícone Editais de Chamamento Público. A parceria proposta não prevê repasse financeiro pelo Estado.

