Esporte Inter x Boca Juniors: primeiro jogo das oitavas de final da Libertadores

Por Redação O Sul | 24 de novembro de 2020

Equipes se enfrentam nessa quarta-feira (25). Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA

Inter e Boca Juniors se enfrentam nessa quarta-feira (25), pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Em momentos distintos, as duas equipes fazem seu confronto de número 7. No retrospecto, o colorado sai na frente. São 3 vitórias do time gaúcho, 2 vitórias do argentino e 1 empate.

INTERNACIONAL

Em clara oscilação, a equipe do Inter vem de má sequência de jogos para a partida contra o Boca Juniors. Nos últimos 4 jogos, foram 3 derrotas e apenas 1 vitória, contra o América-MG, que levou a eliminação colorada da Copa do Brasil. São 2 derrotas seguidas no Beira-Rio, e no Campeonato Brasileiro, a equipe que somava 60% de aproveitamento, hoje soma 54.

Com a perda do técnico Eduardo Coudet no meio da temporada, o time se bagunçou. A chegada do técnico Abel Braga, mudou o estilo tático da equipe, que não vem engrenando no coletivo. O mesmo Abel Braga que testou positivo para COVID-19, e não estará à beira do campo no comando dos jogadores. Portanto, o time terá, novamente, o comando do auxiliar técnico Leomir de Souza, em conjunto com o outro auxiliar, Osmar Loss.

Já em campo, o provável Inter deve ter:

Marcelo Lomba; Heitor, Zé Gabriel, Moledo e Uendel; Dourado (Lindoso), Edenilson, Patrick e D’Alessandro (Maurício); Yuri Alberto e Thiago Galhardo.

BOCA JUNIORS

Desde o sorteio do chavemeanto das oitavas de final da Libertadores, no dia 23 de outubro, o Boca teve apenas 4 partidas realizadas. Todas pelo Campeonato Argentino. E os resultados foram parelhos, são 2 vitórias e 2 derrotas. Derrotas essas consecutivas na Bombonera. Com seis pontos somados em quatro jogos, o Boca Juniors é segundo colocado do Grupo D do Campeonato Argentino. Atrás apenas do Talleres, que soma sete pontos em três jogos.

Na última sexta, a equipe perdeu para o Lanús por 2 a 1. Zagueiro da seleção peruana, Zambrano falhou nos lances dos gols do Lanús. Cardona e Capaldo melhoraram o time, mas não houve tempo para buscar o empate na reação.

Portanto, o provável Boca deve ter:

Andrada; Buffarini, Lisandro López, Izquierdoz e Fabra; Campuzano, Capaldo, Villa, Teves e Cardona; Franco Soldano.

As duas equipes se enfrentam nessa quarta-feira (24), às 21h30, no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

