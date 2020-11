Esporte Situação dos lesionados: como está o DM do Grêmio às vésperas da Libertadores

Por Redação O Sul | 24 de novembro de 2020

Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA

Por Redação Rádio Grenal | 24 de novembro de 2020

Às vésperas do primeiro jogo das oitavas da Libertadores, contra o Guarani, a lista de desfalques do lado Tricolor continua grande. Ao todo, são 6 jogadores que não estaram junto à delegação que viajou ao Paraguai, nessa terça-feira (24).

Além do zagueiro Kannemann, que está suspenso por conta da expulsão direta contra o América de Cali, Maicon, Alisson, Robinho, Thaciano e Paulo Miranda também estão fora dos gramados. O argentino, após o retorno da seleção, acompanhou a delegação gremista até São Paulo para uma possível entrada na partida contra o Corinthians, no último domingo (22). No entanto, dores musculares o deixaram no banco e ele retornou à Porto Alegre após a partida.

Já o volante Maicon, fora desde a partida de volta das oitavas da Copa do Brasil, contra o Juventude, se recupera da lesão na coxa esquerda. Maicon segue fazendo trabalhos de fisioterapia. A ideia é que o jogador possa voltar a ser relacionado a partir da próxima semana, quando o Grêmio enfrentará o Goiás pelo Brasileirão.

O caso de Alisson é mais complicado. Com a lesão nos ligamentos do tornozelo direto, sofrida na partida contra o São Paulo, no dia 17 de outubro, o jogador tinha previsão de retorno em 3 semanas. No entanto, o camisa 23 ainda deverá ficar mais 10 dias realizando tratamento e fisioterapia e seu retorno poderá ocorrer no jogo de volta contra os paraguaios, no dia 3 de dezembro, ou contra o Vasco, no dia 6.

O zagueiro Paulo Miranda, que sentiu dores musculares na partida contra o Ceará, segue tratamento sem previsão de volta. Dessa forma, o jovem Ruan será um dos reservas ao lado de Rodrigues.

Os meio-campistas Robinho e Thaciano também não integram a delegação de 25 jogadores que está em São Paulo e que irá para o Paraguai na tarde desta terça. Robinho está na fase final de condicionamento físico especial e estará liberado em uma semana, enquanto Thaciano sentiu um desconforto muscular nos últimos treinamentos em Porto Alegre e por essa razão também foi afastado da viagem.

O Tricolor entra em campo novamente na quinta-feira (26), às 21h30, contra o Guarani, no Estádio Defensores Del Chaco.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

