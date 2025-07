Esporte Filho de Carlo Ancelotti é anunciado oficialmente como novo técnico do Botafogo

Por Redação O Sul | 14 de julho de 2025

Compartilhe esta notícia:











O treinador afirmou que está 100% focado e comprometido com o Botafogo. Foto: Vitor Silva/Botafogo O treinador afirmou que está 100% focado e comprometido com o Botafogo. (Foto: Vitor Silva/Botafogo.) Foto: Vitor Silva/Botafogo

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Botafogo oficializou nesta segunda-feira (14) a chegada do italiano Davide Ancelotti como novo treinador para a sequência da temporada. Aos 35 anos, o técnico já havia comandado a equipe de forma extraoficial na vitória por 2 a 0 sobre o Vasco, no Mané Garrincha, em Brasília, neste domingo (13) pelo Campeonato Brasileiro.

Davide assinou contrato válido até o fim de 2026. Ele assume o posto deixado por Renato Paiva, demitido após o Mundial de Clubes, e promete dedicação integral ao projeto da SAF alvinegra.

O italiano desembarcou no Rio de Janeiro na última terça-feira e rapidamente mergulhou no cotidiano do clube, iniciando os trabalhos no CT Lonier com foco total na preparação da equipe.

Em coletiva de apresentação, demonstrou entusiasmo pela oportunidade e afinidade com os valores institucionais do Botafogo, destacando coragem, paixão e organização como pilares que pretende ver refletidos em campo.

Antes de sua estreia como treinador, Davide atuava como auxiliar técnico do pai, Carlo Ancelotti, na comissão técnica da Seleção Brasileira. Ele assegurou que está plenamente comprometido com o Botafogo e não cogita manter vínculos com a Amarelinha neste momento.

“Minha entrega é para o clube. Até o final da temporada, estarei 100% com o Botafogo. Não estou pensando em outra coisa”, afirmou.

Segundo Davide, o convite feito por John Textor foi direto e rápido — uma decisão que ele tomou sem hesitação. O proprietário da SAF via no italiano o perfil ideal para conduzir o estilo de jogo desejado, conhecido como “Botafogo Way”: ofensivo, dominante e com personalidade. Já na primeira partida sob seu comando, com apenas quatro dias de preparação, a equipe apresentou uma postura mais propositiva e conquistou a vitória com autoridade.

Sobre o desafio de iniciar uma nova fase como técnico principal, Davide reconhece o peso do sobrenome, mas quer construir a própria trajetória com base em trabalho e resultados.

“Estou muito orgulhoso de ser filho do Carlo, mas agora a minha trajetória começa. Sei que tenho que demonstrar isso em campo, passo a passo, com calma, mas com muita missão”, destacou. Ele revelou também que o pai está feliz com a escolha e vê o Botafogo como um grande clube para iniciar essa nova etapa na carreira.

Com ideias claras e entusiasmo evidente, Davide Ancelotti inicia uma fase promissora no futebol brasileiro, disposto a imprimir uma identidade forte ao time e colocar o Botafogo em rota competitiva no cenário nacional e internacional.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte

https://www.osul.com.br/filho-de-carlo-ancelotti-e-anunciado-oficialmente-como-novo-tecnico-do-botafogo/

Filho de Carlo Ancelotti é anunciado oficialmente como novo técnico do Botafogo

2025-07-14