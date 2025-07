Esporte Vôlei: Seleção Brasileira tem desfalque importante para a Liga das Nações

Mesmo sem a maior pontuadora, o Brasil venceu o Japão e garantiu a classificação para as quartas de finais. Foto: Volleyball World

Ana Cristina, a maior pontuadora da Seleção Brasileira na Liga das Nações de Vôlei Feminino (VNL), retornou ao Brasil nesta segunda-feira (14), acompanhada pelo médico Júlio Nardelli, para ser reavaliada após sofrer uma lesão no joelho esquerdo. A atleta se contundiu na última quinta-feira (10), durante a vitória apertada por 3 sets a 2 contra a França.

Diagnosticada com uma lesão no menisco medial, Ana Cristina seguirá em tratamento fisioterapêutico, mas ainda não há previsão de retorno à equipe nacional. De acordo com a fisioterapeuta Giovana Steiner, esse tipo de lesão é comum entre atletas da modalidade e exige um longo período de recuperação.

Dependendo da evolução do caso, a equipe médica pode optar por uma intervenção cirúrgica de sutura meniscal, procedimento que visa preservar a estrutura do joelho e evitar complicações no futuro. A reabilitação pode levar de cinco a oito meses.

Apesar do desfalque, a Seleção Brasileira manteve o bom desempenho em quadra e venceu o Japão no domingo (13) por 3 sets a 0, garantindo a classificação para as quartas de final da competição. Sem a presença de Ana Cristina, coube a Júlia Bergmann assumir o protagonismo ofensivo, anotando 15 pontos. Gabi Guimarães e Rosamaria também tiveram atuações destacadas, contribuindo para mais uma vitória sólida da equipe.

Agora, o Brasil se prepara para enfrentar a Alemanha na próxima fase da VNL, em busca da vaga na semifinal. Ana Cristina permanecerá sob acompanhamento médico e fisioterapêutico enquanto o grupo segue na competição internacional.

