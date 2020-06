A NBA (Liga Americana de Basquete) confia no sucesso da “bolha” criada para a retomada da temporada 2019/20, em Orlando, a partir do dia 31 de julho. Porém a liga americana de basquete ligou o alerta após um um novo aumento do número de casos de infectados pelo coronavírus, especialmente no Estado da Flórida, onde 22 franquias se reunirão para o retorno da disputa paralisada desde março por conta da pandemia global. De acordo com o comissário Adam Silver, caso haja uma segunda onda de contaminação, os jogos poderão ser adiados.