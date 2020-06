Esporte Mais um jogador brasileiro testou positivo para o coronavírus

Por Redação O Sul | 27 de junho de 2020

Aos 33 anos, o ex-goleiro gremista defende o Al-Ittihad desde 2019.(Foto: Reprodução/Instagram)

Mais um jogador brasileiro teve o teste positivo para o novo coronavírus. Trata-se do goleiro Marcelo Grohe, do Al Ittihad, da Arábia Saudita. Ele não apresentou sintomas da Covid-19.

Ídolo do Grêmio na conquista da Libertadores de 2017, Marcelo Grohe realizou o teste para ter liberado o retorno para o país árabe. Agora, ele vai permanecer no Brasil e refazer o exame na próxima semana.

Aos 33 anos, o goleiro defende o Al-Ittihad desde 2019. O futebol do país está paralisado desde o mês de março devido à pandemia do coronavírus.

A notícia fez com que as redes sociais do arqueiro fossem “invadidas” por tricolores que desejavam uma pronta recuperação ao atleta.

Neste sábado (27), Grohe tratou de tranquilizar quem estava preocupado com a sua saúde. O campeão da Libertadores afirmou que está assintomático (sem sentir os principais sintomas da infecção) e que se encontra em isolamento social. Segundo a publicação feita pelo goleiro, seus familiares não contraíram o vírus e passam bem.

“Para voltar à Arábia Saudita, eu tive de fazer o teste da Covid-19 e acabei testando positivo. Mas graças a Deus estou superbem, estou assintomático. Minha família testou negativo, somente eu aqui em casa contraí o vírus. Agora, é aguardar a quarentena passar e ficar tudo bem. Queria agradecer todas as mensagens, todo o carinho recebido”, escreveu.

Nenê

Na noite da última quinta-feira (25), o meia Nenê revelou, através de um vídeo no Instagram, que é o jogador do Fluminense com Covid-19. O jogador de 38 anos assegurou que está bem e agradeceu pelas mensagens de força que recebeu.

“E aí, galera? Estou aqui para agradecer o carinho de vocês, tantas mensagens que estou recebendo de força e preocupação. Dizer que estou bem, só meu cabelo que não (risos). Já não tenho sintoma nenhum, graças a Deus já estou no finalzinho do isolamento e logo logo aos trabalhos, se Deus quiser. Se cuidem”, disse em tom bem-humorado.

Ao contrário do restante do elenco, Nenê não vem treinando no CT Carlos Castilho desde a reapresentação do plantel na semana passada. O meia foi afastado das atividades por conta do vírus, o que o coloca fora da partida contra o Volta Redonda, neste domingo (28), pelo Campeonato Carioca.

Nenê foi o principal jogador do Fluminense no primeiro semestre. O meia é artilheiro da equipe no Estadual, com nove gols, além de ter dado duas assistências. Em seu lugar, o técnico Odair Hellmann deve optar por Paulo Henrique Ganso.

