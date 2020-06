Esporte Com o cancelamento dos Jogos Escolares da Juventude, Gramado não sediará neste ano e etapa regional da competição

Por Redação O Sul | 27 de junho de 2020

Comitê Olímpico Brasileiro não definiu nova data do evento. (Foto: Wander Roberto/COB)

Os impactos da pandemia de coronavírus continuam derrubando eventos no Rio Grande do Sul: dois dias após a próxima Festa da Uva de Caxias do Sul ser adiada para 2022, a nova “vítima” no calendário é a etapa regional dos JEJ (Jogos Escolares da Juventude), prevista inicialmente para setembro na cidade gaúcha de Gramado mas que acabou suspensa devido ao cancelamento do torneio em âmbito nacional.

A competição, que costuma reunir cerca de 5 mil adolescentes em uma mesma cidade, tinha a sua etapa nacional inicialmente programada para o período de 7 a 21 de novembro, mas acabou cancelada pelo COB (Comitê Olímpico do Brasil) – ainda não há uma nova data definida. O fato já foi oficializado oficialmente ao titular da SEL (Secretaria do Esporte e Lazer) do Estado, Francisco Vargas.

Em março, mês de início da pandemia de coronavírus no Estado, o COB já havia anunciado o cancelamento das etapas regionais da competição, previstas para setembro. O Rio Grande do Sul receberia da etapa regional dos Jogos Escolares da Juventude em 2020, sendo que o município de Gramado (Serra Gaúcha) estava definido como sede da etapa regional Amarela, que abrange as Regiões Sul e Sudeste, além de Goiás e Mato Grosso do Sul.

Ao lamentar o cancelamento, Vargas ressaltou a importância e abrangência nacional dos Jogos Escolares da Juventude: “São 17 modalidades que envolvem 2 milhões de estudantes de todo o País, em um projeto imenso que visa descobrir talentos e desenvolver modalidades esportivas”.

Já o presidente do COB (que organiza a competição desde 2005), Paulo Wanderley Teixeira, frisou que a medida foi tomada com o apoio unânime das 14 confederações brasileiras engajadas ao evento. Segundo a entidade, houve um consenso a respeito da necessidade de se priorizar a preservação da saúde e a integridade física dos envolvidos, tornando inviável a realização dos Jogos nos próximos meses.

Olimpíada

É oportuno mencionar que o maior evento esportivo do mundo, os Jogos Olímpicos, tinha a sua edição de 2020 programada para Tóquio (Japão), estava prevista para julho e agosto deste ano mas também acabou adiada, por causa da pandemia. A competição será realizada nos mesmos meses, mas só no ano que vem.

Embora não seja inédita na história das Olimpíadas da Era Moderna (iniciadas em Atenas/Grécia em 1896), esta é a primeira paralisação do torneio – realizado a cada quatro anos – por motivos sanitários. Em outras três ocasiões, o evento não aconteceu, mas o motivo era outro, não menos grave: a ocorrência de conflitos bélicos.

Foi o que aconteceu em 2016 com os Jogos de Berlim (Alemanha), devido à Primeira Guerra Mundial (1914-1918), bem como em 1940 com a Olimpíada de Tóquio e em 1944 com a de Londres (Inglaterra) – nos dois últimos casos, o maior parte do planeta estava envolvida na Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

(Marcello Campos)

