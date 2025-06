Esporte Os maiores medalhistas olímpicos do Brasil nos diferentes esportes

Foto: Unsplash

O Time Brasil já está em clima de decisão, pois o ciclo olímpico começou visando os Jogos de Los Angeles 2028. Portanto, serão menos de três anos para garantir as vagas e representar o país na competição.

E quando falamos em Olimpíadas, é inevitável não pensar em medalhas. Nessa linha, vamos apresentar os maiores medalhistas olímpicos brasileiros, nomes que fizeram e em alguns casos ainda estão fazendo história.

Os maiores medalhistas olímpicos brasileiros

Rebeca Andrade, atleta da ginástica artística, é a maior medalhista brasileira da história das Olimpíadas. São seis conquistas, sendo um ouro e uma prata em Tóquio. Além disso, buscou quatro em Paris, um ouro, duas pratas e um bronze. Ela deve estar presente em Los Angeles 2028.

Robert Scheidt, na vela, é outro nome histórico. Ele participou de sete edições dos Jogos Olímpicos, conquistando três ouros, em Atlanta 1996 e Atenas 2004, uma prata em Sidney 2000 e Beijing 2008, além de um bronze em Londres 2012.

Também na vela, Torben Grael fez história com dois ouros em Atlanta 1996 e Atenas 2004, uma prata em Los Angeles 1984, além de dois bronzes, em Seul 1988 e Sydney 2000, fechando com cinco medalhas.

Mais um atleta com cinco medalhas é Isaquias Queiroz, na canoagem de velocidade. Foram três medalhas no Rio 2016, duas pratas e um bronze. Já em Tóquio ele buscou o ouro e, em Paris, a prata. Cotado para Los Angeles, tem boa chance de subir no ranking.

Em esportes coletivos, Serginho, do vôlei, é o atleta com mais medalhas pelo Brasil. Ele conseguiu quatro finais olímpicas seguidas, levando o ouro em Atenas 2004 e Rio 2016, além da prata em Beijing 2008 e Londres 2012.

Portanto, os atletas aposentados deixaram um legado, enquanto os que estão em atividade ainda buscam melhorar o desempenho, escrevendo a história nos esportes olímpicos.

Quantas medalhas o Brasil já ganhou em Jogos Olímpicos?

Os Jogos Olímpicos passaram a ser disputados em 1896, na chamada Era Moderna. Dessa forma, já foram 24 edições, e o Brasil tem um total de 170 medalhas, sendo 40 de ouro, 49 de prata e 81 de bronze, o maior vencedor na América do Sul.

Os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 ficaram marcados pelo recorde de medalhas para o time do Comitê Olímpico Brasileiro, com 21. Além disso, o país terminou na 12ª colocação do quadro de medalhas, a sua melhor posição final geral.

Na última edição, em Paris, foram 20 medalhas. Portanto, para Los Angeles a expectativa é alta, com a possibilidade de fazer história, buscando o maior número de medalhas para o Brasil em uma edição.

