Porto Alegre Projeto Comunica chega a Porto Alegre para fortalecer empreendedores culturais e lideranças comunitárias

Por Redação O Sul | 30 de junho de 2025

Compartilhe esta notícia:











As oficinas acontecerão entre os dias 15 a 31 de julho, de terça a sexta-feira das 14h às 18h Foto: Reprodução Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Porto Alegre foi a cidade escolhida para receber a segunda edição do Projeto Comunica – Potencializando Culturas Locais, iniciativa de impacto social que tem por objetivo promover a formação de empreendedores culturais periféricos, líderes comunitários, agentes das culturas populares e professores.

Sob a orientação da Associação Cultural Nonada Jornalismo, os participantes terão acesso a nove oficinas presenciais com conteúdos voltados à formação cultural e comunicacional, que acontecerão com apoio do RS Criativo e da Casa de Cultura Mario Quintana, onde serão sediadas, além de oficina virtual e bolsa-auxílio. Serão disponibilizadas 30 vagas e as inscrições podem ser realizadas até o dia 4 de julho, por meio de formulário online.

As oficinas acontecerão entre os dias 15 a 31 de julho, de terça a sexta-feira das 14h às 18h, sendo que a abertura do projeto está programada para o dia 15 de julho, às 14 horas e contará com a participação especial do locutor e ativista social, Marck B. Cruz, que pretende falar sobre a cultura em territórios periféricos.

Os demais momentos de troca trazem nomes como Dedy Ricardo (Oralidade, expressão e ancestralidade), Hiro Okido (Mapas afetivos: identificando pautas culturais na comunidade), Raquel Kubeo (Diversidade, direitos humanos e culturas originárias), Amora Produções Culturais (Produção cultural: criação e escrita de projetos culturais), Brenda Vidal (Saindo da caixa: formas criativas de distribuir e divulgar nosso trabalho), Rafael Gloria (Narrativa de si, aprendendo a escrever para contar a sua trajetória: integração com a publicação impressa Comunica) e Madylene Barata (Introdução ao audiovisual: como criar um documentário cultural).

Com o intuito de construir coletivamente produções que possibilitem aos participantes dialogarem e refletirem sobre o seu papel em suas comunidades e o impacto da cultura produzida nesses espaços, bem como, lançar possibilidades de sustentabilidade e empreendedorismo, o projeto prevê, ainda, a criação colaborativa de uma revista e de um documentário, que irão retratar a riqueza, os desafios e as potências culturais das comunidades envolvidas. Como forma de incentivo e inclusão, cada participante das oficinas presenciais e criações artísticas receberá uma bolsa-auxílio no valor de R$1.200.

“O Comunica significa um marco para a história da Associação Cultural Nonada Jornalismo, porque o projeto propõe a transformação social a partir de uma trilha formativa que mistura comunicação e cultura, especialidades que cultivamos ao longo desses quase quinze anos de existência. Além disso, pretendemos aproximar os participantes, empreendedores ou líderes em suas comunidades para criarem uma rede de contatos e de afeto”, comenta Rafael Gloria, diretor da Nonada Jornalismo.

Após a primeira edição de 2023, realizada em Campinas (SP) e que beneficiou mais de 1.200 pessoas, o projeto amplia seu alcance e projeta impactar diretamente mais de 3 mil pessoas em Porto Alegre.

A iniciativa busca instrumentalizar os participantes com saberes que dialogam com suas vivências e territórios e ampliar suas possibilidades de atuação, além de impulsionar a geração de emprego e renda nas periferias urbanas.

A formação online, voltada à criação de projetos culturais, pretende alcançar 2.500 pessoas em todo o país, ampliando ainda mais o alcance do projeto. Ao final do ciclo formativo, um evento de encerramento pretende exibir o documentário e distribuir 1.500 revistas produzidas por eles. A atividade funcionará como um espaço de celebração, intercâmbio cultural e visibilidade das vozes periféricas.

“É um privilégio integrar e colaborar com uma proposta tão potente de formação, escuta e valorização cultural. Acreditamos no poder da cultura como ferramenta de transformação social e na possibilidade do projeto expandir seu alcance e fortalecer ainda mais as redes comunitárias, abrindo caminhos para novos protagonismos”, afirma Luciana Tondo, produtora executiva e sócia da Amora Produções Culturais.

Com essa nova edição, o Projeto Comunica reafirma seu compromisso com a democratização do acesso à comunicação, promove a educação transformadora e a valorização da diversidade.

As inscrições podem ser realizadas no formulário disponível online através do link https://forms.gle/g6i7Xkkqd3v6VX2s7 ou na bio do instagram @nonadajornalismo. A seleção vai considerar o envolvimento com a cultura da comunidade e também a disponibilidade e interesse em participar do projeto. O resultado será informado até dia 10 de julho, por e-mail, e também através das redes sociais @nonadajornalismo e @amoraproducoesculturais.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/projeto-comunica-chega-a-porto-alegre-para-fortalecer-empreendedores-culturais-e-liderancas-comunitarias/

Projeto Comunica chega a Porto Alegre para fortalecer empreendedores culturais e lideranças comunitárias

2025-06-30