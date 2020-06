Um dia após a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) projetar o início da Série B para 8 de agosto, os clubes da segunda divisão nacional decidiram, em reunião por videoconferência na sexta-feira (26), levar à entidade máxima do futebol brasileiro o pedido para que a competição comece quase uma semana depois.

Os 20 participantes entendem que a disputa pode acontecer de 14 de agosto até, no máximo, 31 de janeiro. As 38 rodadas, com turno e returno, será mantida na proposta, que ainda será analisada pelo presidente da CBF, Rogério Caboclo.