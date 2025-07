Porto Alegre Porto Alegre registra 15.999 casos de dengue e 20 óbitos pela doença em 2025

Os bairros com maior incidência de dengue por 100 mil habitantes nas duas últimas semanas foram o Praia de Belas e o Jardim Floresta

Porto Alegre tem 15.999 casos confirmados de dengue, com 20 óbitos registrados por causa da doença até 28 de junho. Arbovirose com maior importância epidemiológica no momento, a dengue soma 54.473 notificações de suspeitas até o final da semana epidemiológica 26 – entre 29 de dezembro de 2024 e 28 de junho deste ano. No mesmo período de 2024 foram confirmados 17.329 casos e os 11 óbitos por dengue provocados pela doença no ano passado.

Os bairros com maior incidência de dengue por 100 mil habitantes nas duas últimas semanas foram o Praia de Belas e o Jardim Floresta. Nesses 15 dias, foram registrados casos em 27 bairros da cidade. Os dados estão sujeitos à revisão, foram atualizados na segunda-feira, 30, e publicados no Boletim Epidemiológico desta terça-feira (1º), pela Diretoria de Vigilância em Saúde.

A enfermeira Raquel Rosa, responsável pela vigilância da dengue na Diretoria de Vigilância em Saúde, destaca que três sintomas são os mais frequentes entre pacientes com a doença: febre alta acompanhada por dor de cabeça e dor no corpo. Entre os casos confirmados, 54,8% são do sexo feminino e 45,2%, homens.

A faixa etária predominante dos casos varia entre homens (21-30 anos) e mulheres (31-40 anos). Ela destaca que, mesmo no inverno, as pessoas que sentirem sintomas como febre acima de 38ºC acompanhada de dor de cabeça e dores no corpo devem procurar atendimento de saúde.

Comparando a situação de 2025 com 2024, o número de suspeitas notificadas neste ano é maior do que no ano passado, mas o número de casos confirmados é menor. Em 2024, no mesmo período, foram 35.091 notificações e 17.329 casos confirmados. A letalidade em 2025 é maior.

Em 2024, no mesmo período de análise, foram 11 óbitos, mas com número bem superior de casos. Os 20 óbitos deste ano estão divididos igualmente entre mulheres e homens. Todas as pessoas tinham comorbidades e a faixa etária que concentra mais mortes foi dos 71 a 80 anos, com seis ocorrências. A vítima mais jovem tinha 8 anos, e a mais velha, 99. Os 20 óbitos aconteceram entre março e maio. Nove óbitos ocorridos em maio e junho estão em investigação.

Vigésimo óbito

Nesta terça-feira, a Diretoria de Vigilância em Saúde confirmou a 20ª morte por dengue, de uma criança de 8 anos do sexo masculino, com comorbidades. O óbito ocorreu em 27 de maio, com início de sintomas em 8 de maio.

Infestação do mosquito

Neste momento, a infestação de mosquitos é baixa. É preciso estar atento para a possibilidade de mosquitos estarem no interior de residências, pois eles procuram locais mais quentes em baixas temperaturas.

Vacinação

A Secretaria Municipal de Saúde mantém a oferta de vacinas contra a dengue para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos em todas as unidades de saúde. Até esta terça-feira, a cobertura vacinal é de 49,2% para a primeira dose e 19,2% para a segunda dose. A cobertura é calculada a partir da estimativa de público-alvo, que é de 72.898 pessoas entre os 10 e 14 anos na cidade.

