A Justiça decidiu que Luiza Brunet não terá direito a metade da fortuna de seu ex companheiro, Lirio Parisotto, que foi acusado pela atriz de agressão física.

Procurada por Quem, Luiza falou sobre a notícia, publicada inicialmente pela colunista Mônica Bergamo, e encaminhou a mensagem postada em suas redes sociais: “A minha maior vitória já aconteceu. Foi a condenação do meu agressor, o reconhecimento da união estável faz parte da minha vida e é um direito que tenho. A luta continua e por todas as outras mulheres”, declarou.

O escritório que de advocacia que representa a ex-modelo, Fonseca Neto, afirmou à Quem que irá recorrer da decisão – Luiza perdeu em segunda instância no Tribunal de Justiça de São Paulo e seus representantes entrarão no Superior Tribunal de Justiça com um recurso especial.

“A Justiça fez uma análise na qual se apegou a um único ponto das provas dos autos e não examinou o restante do conjunto probatório. É inegável que Luiza e Lírio em cinco anos tiveram uma união estável”, afirmou Pedro Fonseca Neto, advogado de Luiza. Segundo ele, a decisão foi baseada na biografia de Luiza, que contém depoimentos colhidos em 2011, anteriores, portanto, ao início da união estável da atriz com o empresário. O recurso especial contemplará as outras provas sobre o status da relação e deve demorar cerca de um ano para ser julgado no STJ.

Já o escritório do advogado de Parisotto, Luiz Kignel, respondeu que ainda não tinha recebido nenhum retorno se a atriz iria recorrer.